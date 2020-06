Dati Istat confermano forti disuguaglianze sociali in Italia

I dati forniti oggi dall’Istat circa i consumi delle famiglie nel 2019 attestano come le disuguaglianze sociali ed economiche siano ancora molto forti in Italia, con le famiglie del nord sensibilmente più ricche rispetto a quelle del sud, e una spesa media profondamente diversa. Lo afferma il Codacons, commentando i dati dell’istituto di statistica.

"Il divario Nord-Sud sul fronte dei consumi resta ancora altissimo – spiega il presidente Carlo Rienzi – Una famiglia residente in Trentino Alto Adige spende mediamente al mese il 49,9% in più rispetto allo stesso nucleo che vive in Puglia o in Calabria, 2.992 euro contro i 1.996 euro della Puglia e i 1.998 euro della Calabria. Differenza che raggiunge il record del +76% se si confronta la spesa di una famiglia di Bolzano (3.517 euro) con quella di una residente in Puglia".

"Questi dati dimostrano come l’Italia viaggi ancora a due velocità, e le condizioni sociali ed economiche del Mezzogiorno influiscano in modo evidente sui consumi delle famiglie" – conclude Rienzi.

Ecco intanto la classifica redatta dal Codacons delle regioni e province autonome in base alla spesa per consumi registrata del 2019:

REGIONE spesa media mensile (in euro)

- Bolzano/ Bozen

3.516,89

Trentino-Alto Adige/ Südtirol

2.991,73

Lombardia

2.965,10

Toscana

2.922,43

Emilia-Romagna

2.906,75

Valle d’Aosta/ Vallée d’Aoste

2.805,50

Lazio

2.779,50

Veneto

2.680,91

Friuli-Venezia Giulia

2.611,06

Piemonte

2.583,22

Liguria

2.499,63

- Trento

2.495,43

Umbria

2.446,76

Marche

2.402,69

Sardegna

2.216,17

Abruzzo

2.193,32

Molise

2.171,25

Campania

2.113,94

Sicilia

2.017,99

Basilicata

2.003,06

Calabria

1.998,64

Puglia

1.996,04