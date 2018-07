È stato approvato il nuovo Bando della Regione Puglia Mi formo e Lavoro per l’erogazione di Corsi di formazione gratuiti e retribuiti per disoccupati.

I destinatari dei percorsi formativi sono i cittadini residenti o domiciliati in Puglia in possesso dei sottoelencati requisiti:

aver compiuto il 18esimo anno di età;

essere disoccupati percettori di strumenti di sostegno al reddito;

essere disoccupati e privi di sostegno economico;

essere disoccupati e privi di sostegno economico;

se cittadini non comunitari, devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.

E’ possibile partecipare a più eventi formativi per un massimo di 210 ore; ad ogni partecipante sarà riconosciuta un’indennità di frequenza di € 6,00 lordi per i disoccupati e, di € 2,50 lordi per i percettori di sostegno al reddito, per ogni ora di effettiva presenza.

Il C.A.T. Confcommercio Lecce srl, Organismo formativo accreditato presso la Regione Puglia, ha progettato un catalogo di corsi professionalizzati totalmente gratuiti, relativi alle seguenti aree formative: turismo, commercio, servizi, marketing e comunicazione, lingua straniera, ristorazione.

E’ possibile scegliere il percorso formativo più adatto alle proprie esigenze.

I corsi sono a numero chiuso, per un massimo di 15 partecipanti per edizione.

Chi fosse interessato a partecipare può scaricare dal sito www.confcommerciolecce.it la "manifestazione di interesse" e inviarla via e-mail all’indirizzo formazione@confcommerciolecce.it o consegnarla a mano presso la sede formativa di Confcommercio – via Cicolella n.3 Lecce.