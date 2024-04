Attesa per la lectio magistralis di Stefano Prezioso, vicedirettore di SVIMEZ

Questo pomeriggio, giovedì 18 aprile, aprirà le porte la seconda edizione della fiera del mercato del lavoro del Salento, ExpoJob - Lavoro Economie Territori, in programma dal 18 al 20 aprile presso il quartiere fieristico di Miggiano, in provincia di Lecce. L’evento punta a facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; promuovere l’inserimento lavorativo di disoccupati, inoccupati, neet e lavoratori cosiddetti "svantaggiati"; incentivare l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità; favorire la formazione e la riqualificazione professionale; offrire orientamento e promuovere una cultura sana del lavoro e dell’impresa.

Cerimonia inaugurale alle ore 17, alla presenza di Michele Sperti, sindaco di Miggiano; Luigi Mazzei, dirigente U.O.Coordinamento A.T.Lecce, Brindisi, Taranto Arpal Puglia; Carmelo Calamia, dirigente Politiche comunitarie e assistenza tecnica enti locali Provincia di Lecce; Beniamino Di Cagno, presidente cda Arpal Puglia. Modera Paola Ancora, giornalista Nuovo Quotidiano di Puglia. A seguire, la lectio magistralis "Percorsi di crescita delle regioni meridionali, Mediterraneo, lavoro" del vicedirettore di Svimez, Stefano Prezioso.

Nel corso della Fiera sono presenti 85 aziende, pronte ad assumere 1.204 persone. I colloqui di lavoro sono effettuati in sei padiglioni, sulla base di un calendario consultabile qui: https://drive.google.com/file/d/1NqMBYbZBF0LaIDEFmls3sLR1ApYWae23/view?usp=sharing

ExpoJob, organizzata da Comune di Miggiano e Arpal Puglia, vede la partecipazione di oltre 50 ospiti in 44 appuntamenti tra convegni, talk, panel, lectio, laboratori, seminari. Qui si può scaricare l’intero programma della fiera: https://drive.google.com/file/d/1-OM8jEA-2OFCuCW9CLh91x31JFwwGrVw/view?usp=sharing

L’evento gode del patrocinio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Assessore al Diritto allo Studio, Lavoro, Formazione Scuola e Università della Regione Puglia; Provincia di Lecce; Università del Salento; Svimez- Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno; Camera di Commercio di Lecce; Fondazione Mons. De Grisantis Onlus; Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecce; Ordine degli Avvocati della provincia di Lecce; Ordine dei Giornalisti di Puglia; Ordine dei commercialisti e dei dottori contabili di Lecce.

Il programma

Da oggi fino al 20 aprile, sono ben 28 i laboratori e i seminari organizzati su tecniche di ricerca attiva del lavoro, scrittura efficace del curriculum vitae, orientamento post diploma, procedure di avviamento a selezione nella pubblica amministrazione, concorsi pubblici e graduatorie per il personale ATA.

Sono 16, invece, gli appuntamenti tra talk, convegni, confronti. Evento inaugurale oggi, giovedì 18 aprile, alle ore 17, con la cerimonia di apertura alla presenza, tra gli altri, di Beniamino Di Cagno, presidente cda Arpal Puglia, e Carmelo Calamia, dirigente della Provincia di Lecce, che presenterà la "Rete di partenariato per il lavoro" promossa da Palazzo dei Celestini. Seguirà la lectio magistralis "Percorsi di crescita delle regioni meridionali, Mediterraneo, lavoro" del vicedirettore di Svimez, Stefano Prezioso. Alle ore 16, Puglia Sviluppo presenterà le misure regionali per creare un’impresa; Legacoop quelle per far nascere una cooperativa; Confartigianato quelle dedicate nello specifico alle imprese artigianali

Domani, venerdì 19 aprile, durante la mattinata si terranno gli incontri dedicati agli studenti, che si confronteranno prima con Barbara Blago, in arte Barby dj, regista e prima fonico donna di Radio Deejay, sul tema "Creatività e passione: le traiettorie dei sogni", e poi con Raffaella Ferreri, responsabile di "Startup4school" dell’incubatore The Qube, su "Incubare le proprie idee per mettersi in gioco".

Dalle ore 15 alle ore 19, si avrà il convegno su "Tirocinio e apprendistato: istituti giuridici a confronto, rapporti di lavoro occulti e/o irregolari", accreditato presso gli Ordini professionali di Avvocati, Commercialisti e Consulenti del Lavoro, con la presenza, tra gli altri, di Domenico Garofalo, professore ordinario di Diritto del Lavoro Università degli Studi di Bari, Silvia Donà, Ricercatrice INAPP, Mirko Antonio Ginelli, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Amato Carbone, magistrato Sezione Lavoro Tribunale di Lecce.

Nel pomeriggio, nel Job Café, dalle ore 16, la Cia Lecce presenterà le misure a sostegno delle aziende agricole; Fondazione Mons. De Grisantis illustrerà Progetto X-Innovazione competenze sviluppo, per la formazione di cento disoccupati tra i 34 e i 50 anni residenti nei comuni ricadenti negli ambiti territoriali sociali di Casarano, Poggiardo, Gagliano del Capo.

Alle 19, "Incontro domanda-offerta: Arpal con lavoratori e aziende": presentazione in anteprima dei dati del Servizio Ido dei centri per l’impiego e panel con Valentina Elia e Luigi Mazzei, dirigenti U.O. Coordinamenti degli Ambiti territoriali di ARPAL Puglia; Luciano De Francesco, imprenditore Dfv srl e referente Confindustria Lecce; Federico Pastore, direttore Confcommercio Lecce; Emanuela D’Aversa, segretaria generale Federterziario Lecce; Luigi Gravili, responsabile politiche per il lavoro CNA Lecce; Valentina Fragassi, segretaria generale Cgil Lecce; Donato Congedo, segretario territoriale Cisl Lecce; Mauro Fioretti, coordinatore Uil Lecce e con imprenditori e lavoratori.

Sabato 20 aprile, in mattinata, i talk rivolti a studenti su "Sostenibilità, la chiave per guardare al futuro" con Cristiano Ferilli, fondatore di Ferilli Eyewear; Fabiana Renzo, imprenditrice Sante Le Muse; Sandra Villani, vicepresidente Centro Educativo Psicopedagogico AgriBimbi/Comitato Nazionale di educazione in natura. A seguire l’incontro su "Social e digitale, le nuove parole del lavoro" con Stefania Romeo, account director LinkedIn.

Nel pomeriggio, alle ore 16, Valentina Romano, direttora del Dipartimento Welfare della Regione Puglia, presenterà il nuovo avviso pubblico "Impresa Possibile", che, con una dotazione di 7 milioni di euro, punta a sostenere percorsi di inclusione sociale e/o socio-lavorativa. Destinatari dell’avviso, i cui termini si sono aperti il 5 aprile scorso, sono imprese sociali nella forma di micro, piccole e medie imprese, incluse le cooperative sociali e loro consorzi, e gruppi informali di persone fisiche che assumono l’impegno a costituirsi come impresa sociale o cooperativa sociale.

Alle ore 17, il convegno finale dal titolo "Innovazione, competenze, identità: strategie per il controesodo dei pugliesi" con Claudia Sunna, delegata del rettore Università del Salento; Mario Vadrucci, presidente Camera di Commercio di Lecce; Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale della Puglia.

Ospite d’onore, protagonista dell’intervista di chiusura dal titolo "Il mestiere di scoprire e valorizzare i talenti", sarà Daniele Manni, docente di Informatica e di Educazione all’Imprenditorialità dell’Istituto "Galilei-Costa" di Lecce, pluripremiato a livello mondiale e primo italiano a meritare il "GESS Education Awards 2023" a Dubai. Sarà intervistato da Vincenzo Maruccio, giornalista dell’Ufficio coordinamento de Il Nuovo Quotidiano di Puglia.

Tra le novità di quest’anno, concentrate nel pomeriggio di sabato, vi sono Forze in azione, simulazione di quiz e prove psicoattitudinali per i concorsi nelle forze armate e in Polizia, a cura di Serem; L’artigianato che r-esiste, workshop in presa diretta e dialoghi a tu per tu con artigiani, per scoprire le prospettive professionali del settore, e ExpoJob Kids- Le manine laboriose, la sezione dedicata a bambini dai 6 ai 12 anni, con le tante attività del Laboratorio di antichi mestieri di Pro Loco Acquarica di Lecce. In tutte e tre le giornate, infine, dopo le 18, presso il Job Café si darà il via a Il dopolavoro, con aperitivi e dj set. Gli allestimenti di luminarie sono a cura di Confartigianato Luminaristi Puglia.

Le aziende partecipanti e i profili professionali ricercati

Dalle grandi alle medie e piccole aziende del territorio, dalle agenzie per il lavoro alle reti per la mobilità in Italia e all’estero, Eures in primis: sono le realtà provenienti dalle province di Lecce, Brindisi e Taranto in cerca di lavoratori. Tra le altre, vi sono Links Management and Technology, Eka srl, A-Thon srl, Eurospin Puglia spa, Cnh Industrial, Ordine dei consulenti del lavoro, Federaziende, CdsHotels, Robinson Club Italia spa, Caroli Hotels, GeNSS coop.soc., L’Adelfia coop.soc., Niteko srl, Smea Solution srl, Brintek srl, Guida e Vai srl, Alleanza Assicurazioni spa, Futurpol Vigilanza, Busforfun.com srl, Sorelle Cosi srl, Leopizzi Costruzioni 1750, 3DGeoCloud Studio Associato, Gravili srl, Consorzio Mestieri Puglia, Adecco, Gi Group, Randstad Italia, Orienta, Smartjob, Etjca spa e tantissime altre.

Tra i vari profili ricercati, spiccano quelli del settore Itc, dove si cercano sviluppatori software, programmatori, tecnici e ingegneri informatici; del settore amministrativo, dove vi sono posizioni aperte per receptionist, praticanti in consulenza del lavoro e consulenti del lavoro, impiegati amministrativi, contabili, impiegati, europrogettisti, etc.; del settore comunicazione e grafica, dove vi sono posti disponibili per graphic designer, social media manager, influencer marketing specialist, copywriter, seo optimizer, esperti in editing video, esperti nell'utilizzo del programma Photoshop. Nel settore farmaceutico e sociosanitario, si cercano farmacisti, infermieri, OSS, educatori professionali, pedagogisti, logopedisti, fisioterapisti, terapisti occupazionali, educatori professionali sanitari, tecnici della riabilitazione psichiatrica. Nel settore assicurativo, vi sono posizioni aperte per consulenti assicurativi senior e junior; nelle telecomunicazioni, si selezionano operatori telefonici; nel commercio, allievi direttori di supermercati, addetti alle vendite, addetti al banco macelleria, pescheria, gastronomia, agenti di vendita anche con l’estero, consulenti commerciali, magazzinieri.

Nel turismo, vi sono aziende in cerca di addetti infopoint, addetti backoffice, operatori di vigilanza, animatori turistici, bagnini, oltre che di baristi, pizzaioli, chef, camerieri, autisti, governanti, receptionist, lavapiatti, addetti alle pulizie, camerieri ai piani, tuttofare. Nel settore ambientale, sono richiesti geologi, ingegneri, architetti, geometri, addetti alla manutenzione del verde; in quello agricolo, addetti al reimpianto di ulivi e braccianti; nel tessile-abbigliamento-calzaturiero, ricamatrici, modellisti, prototipisti, rimagliatrici, decoratrici a mano di tessuti, tecnici di produzione; nel settore industriale, saldatori, montatori, operatori Cnc, disegnatori meccanici, ingegneri elettrici e meccanici. Nell’edilizia, si spazia dai carpentieri agli elettricisti, dagli idraulici ai piastrellisti, dagli operatori autocad per la lavorazione della pietra ai falegnami, geometri, ingegneri civili, architetti, responsabili di cantiere, etc. Nel settore riparazione veicoli e trasporti, sono richiesti meccanici, elettrauto, carrozzieri, autisti, marinai e conduttori di barche. Tantissime e varie, poi, le posizioni aperte presso le agenzie per il lavoro presenti in fiera.



La mappa di ExpoJob2024

L’intero quartiere fieristico di Miggiano sarà suddiviso in aree tematiche:

Inclusion ExpoJob: colloqui con aziende con scoperture ai sensi della l. 68/99; consulenza e orientamento a cura dell’Ufficio Collocamento Mirato per persone con disabilità, appartenenti a categorie protette, lavoratori "svantaggiati".

Padiglioni colloqui (celeste, rosso, arancione, viola, verde): colloqui di lavoro, presentazioni aziendali, supporto redazione curriculum e candidature.

Padiglione dei dialoghi: incontri istituzionali, convegni accreditati presso gli ordini professionali, lectio magistralis, talk con gli studenti.

Padiglione seminari: workshop con studenti e seminari rivolti a disoccupati, inoccupati, neet e a chi vuole cambiare mestiere.

Job café: punto ristoro, luogo strategico di incontro per conversazioni smart e laboratori con format innovativi.

Piazza dei servizi: orientamento, consulenza e laboratori presso l’Infopoint Arpal Puglia; opportunità di lavoro e formazione in Europa con Rete Eures; alta formazione e istruzione tecnica superiore; servizi e consulenza alle imprese; microcredito e creazione d’impresa;

Padiglione viola: ospita colloqui di lavoro, Sistema Its Puglia e il sabato anche Forze in Azione (simulazioni di quiz e prove psicoattitudinali per i concorsi nelle forze armate e in Polizia, a cura di Serem) e L’Artigianato che r-esiste;

Padiglione verde: ospita colloqui di lavoro e il sabato anche L’Artigianato che r-esiste e ExpoJob Kids-Le manine laboriose (laboratori per bambini 6-12 anni)

Orari

ExpoJob rispetterà i seguenti orari di apertura: giovedì 18 aprile, h 15-19; venerdì 19 aprile e sabato 20 aprile h 9-13 e h 15-19. La fiera si può raggiungere anche con i mezzi pubblici:

- in treno, fino alla stazione Miggiano-Montesano-Specchia (distante 1,4 km dal quartiere fieristico). Consulta gli orari dei treni sul sito www.fseonline.it

- in autobus, fino alla fermata in Via Episcopo, 203 (piazzetta Padre Pio, distante 850 metri dal quartiere fieristico). Consulta le corse disponibili sul sito www.stplecce.it