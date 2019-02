Presenti l'europarlamentare Massimo Paolucci e l'economista Viesti

L'iniziativa sarà incentrata sui temi legati alla richiesta di autonomia finanziaria da parte delle regioni del Nord: Lombardia, Veneto e Emilia Romagna. Durante l'incontro si cercherà di dimostrare come tali richieste di autonomia avranno delle conseguenze negative, sul piano politico e sociale, sulle regioni del Sud e minano l'assetto costituzionale e l'unità nazionale.

L'iniziativa si aprirà con gli interventi introduttivi di Salvatore Piconese, Coordinatore provinciale di Art.1-Mdp e di Ernesto Abaterusso, Presidente Gruppo consiliare LEU/I Progressisti in Regione Puglia.

Seguirà poi il dibattito, moderato dal giornalista Francesco G. Gioffredi, tra Massimo Paolucci, europarlamentare di Art.1-Mdp e Gianfranco Viesti, economista e meridionalista, autore del pamphlet "Verso la secessione dei ricchi?".

"Il tema dell'autonomia fiscale – spiega il coordinatore provinciale Salvatore Piconese -, posto con forza soprattutto dal Veneto e dalla Lombardia, ha l'obiettivo di ottenere per quelle regioni maggiori risorse economiche e finanziarie rispetto a quelle che oggi sono spese dallo Stato italiano in loro favore. Si realizza il disegno di Bossi promosso dalla Lega Nord 30 anni fa: le regioni più ricche potranno trattenere molti più soldi per finanziare e potenziare i loro servizi, in particolare sanità e trasporti. Avremo così la rottura del ‘vincolo di solidarietà nazionale’ e le regioni meridionali, più povere, saranno condannate all'isolamento e alla marginalità economica e sociale. Per questo bisogna mobilitarsi e impedire quella che ormai viene definita concretamente la ‘secessione dei ricchi’ del Nord".