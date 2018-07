Visiterà i campi di ulivi infettati dalla xylella, poi incontri istituzionali

Il Ministro alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio oggi è in Puglia, su invito del presidente della Regione Michele Emiliano, per una serie di sopralluoghi e incontri connessi alle problematiche della Xylella.

Il primo appuntamento è alle ore 10 a Cannole, località Anfiano. A seguire sopralluogo a Presicce

Alle ore 12 il Ministro Centinaio e il Presidente Emiliano saranno a Lecce, in Prefettura, con il Prefetto Claudio Palomba, e inizieranno una serie di incontri con istituzioni scientifiche, rappresentanti sindacali e delle associazioni degli agricoltori, sindaci e parlamentari delle province di Lecce e Brindisi, presidenti della Province, autorità.

Al termine, alle ore 16.30, sempre nel Palazzo della Prefettura di Lecce, il Ministro Centinaio e il Presidente Emiliano incontreranno la Stampa.

Il Ministro si è detto, già prima della visita di oggi, disponibile ad affrontare il problema sia a livello nazionale che europeo. Il disastro causato dal disseccamento degli ulivi nel Salento va affrontato a più livelli, dal ristoro sia ad aziende agricole che agli agricoltori proprietari singoli di ulivi, alla ricerca, alla applicazione di metodi capaci di far convivere la presenza del batterio sul territorio. Altro problema serio è quello di limitare la diffusione del batterio oltre il Salento con un contenimento entro l'area infetta. Limitare la diffusione vuol dire mettere in atto il piano di abbattimento delle piante infette in una zona cuscinetto a nord di Lecce, pratica a cui si sono opposti gli olivicoltori salentini ma anche la Procura di Lecce.