Venerdì 29 novembre 2024, presso l’Aula Fermi dell’edificio "Aldo Romano" del Campus Ecotekne (via Monteroni 165, Lecce), si terrà l’evento intitolato "L’utilizzo dell’AI nelle progettualità, nella formazione e nel networking aziendale", un’importante occasione di confronto sul ruolo dell’intelligenza artificiale nei processi di innovazione, formazione professionale e creazione di reti d’impresa.

L’iniziativa, ideata e moderata dal professor Luigi Patrono, docente dell’Università del Salento, prevede un programma articolato che coinvolgerà accademici, rappresentanti istituzionali ed esperti del settore.

Il programma della giornata, dopo i saluti istituzionali del prof. A. Ficarella (Università del Salento) e del dott. V. Nicolì (Confindustria Lecce), prevede i seguenti interventi:AI e formazione professionale (dott. G. Gullo – ProfessionAI e ing. R. Tomassetti - Visionari); Generative AI con AWS (dott. L. Biancalana - Amazon Web Services); Opportunità offerte da Regione Puglia (dott. V. Bavaro - Regione Puglia); Ampliamento della rete I-STORE (dott. R. De Nigris - Assist Digital e dott. F. Carolla - Innovation Plaza).

Il professor Luigi Patrono concluderà la mattinata con la presentazione della Piattaforma Innovation Research, cuore dell’evento. La piattaforma, sviluppata per favorire il trasferimento tecnologico tra università, aziende e pubbliche amministrazioni, si propone come uno strumento strategico per connettere i laboratori di ricerca con il mondo produttivo; facilitare la transizione digitale attraverso un catalogo di prodotti della ricerca consultabile e sfide collaborative; creare partenariati per proposte progettuali in ambito nazionale e internazionale.

Pomeriggio dedicato al networking

Nel pomeriggio, spazio agli incontri B2B tra le aziende affiliate al centro I-STORE con una sessione di speed-date mirata a favorire nuove collaborazioni e progettualità innovative.

Piattaforma Innovation Research: il ponte tra ricerca accademica e mondo produttivo

La Piattaforma Innovation Research è l’elemento chiave per superare uno dei limiti più frequenti nei grandi centri di ricerca e nelle università: la mancanza di connessione tra i risultati accademici e le esigenze concrete di aziende e pubbliche amministrazioni. Questo innovativo strumento nasce per abbattere i confini che spesso isolano laboratori e spin-off in un contesto esclusivamente accademico, limitando la capacità di trasferire tecnologia e di trasformare le intuizioni della ricerca in soluzioni reali e applicabili.

Ogni giorno, i laboratori e le spin-off producono risultati con un enorme potenziale di industrializzazione e di utilizzo nel mercato. Tuttavia, tali prodotti raramente raggiungono i destinatari giusti, non solo per una distanza tra mondo accademico e produttivo, ma anche per la difficoltà di creare sinergie interne allo stesso ambito accademico. In parallelo, le aziende e le pubbliche amministrazioni sono sempre più affamate di innovazione per accelerare la propria trasformazione digitale, ma spesso mancano degli strumenti e dei contatti necessari per attingere a queste risorse.

La Piattaforma Innovation Research si propone come un hub digitale e operativo, capace di sincronizzare in modo strutturato e continuativo le attività dei produttori di ricerca (laboratori, spin-off) con quelle dei fruitori (aziende, PA, utilizzatori). L’obiettivo è chiaro: accelerare la transizione verso un futuro più sostenibile, competitivo e intelligente.

I principali servizi offerti dalla piattaforma:

Raccolta e categorizzazione della ricerca: ogni prodotto viene organizzato in metadati strutturati, facilitando l’individuazione delle soluzioni più adatte.

Un catalogo consultabile: un’interfaccia user-friendly che permette agli utenti accreditati (aziende e PA) di accedere a un archivio di progetti e innovazioni.

Sfide per l’innovazione: la piattaforma lancia challenges tematiche, sfruttando i dati raccolti per incentivare collaborazioni mirate e rispondere a specifiche esigenze di mercato.

Supporto alle call progettuali: facilitando la creazione di partenariati per partecipare a bandi nazionali e internazionali, la piattaforma offre un ambiente ideale per l’elaborazione di proposte innovative.

Con la Piattaforma Innovation Research, l’accademia incontra finalmente il mercato, creando uno spazio in cui idee, risorse e competenze convergono per generare impatti concreti. Un vero motore di cambiamento, che trasforma la frammentazione in un ecosistema connesso e orientato al futuro.

L’evento di domani rappresenta un’occasione unica per comprendere come l’intelligenza artificiale possa accelerare la trasformazione digitale e creare sinergie tra ricerca accademica, imprese e istituzioni.