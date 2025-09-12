Questo portale non gestisce cookie di profilazione, ma utilizza cookie tecnici per autenticazioni, navigazione ed altre funzioni. Navigando, si accetta di ricevere cookie sul proprio dispositivo. Visualizza l'informativa estesa.


Un minuto di silenzio per Gaza nelle scuole di Fasano

Data: 15/09/2025 - Ora: 10:30
Categoria: Attualità

fasano per gaza

Lunedì 15 settembre 2025 negli Istituti scolastici di Fasano si terrà un MINUTO DI SILENZIO per ricordare le vittime del conflitto in corso a Gaza.


I Dirigenti di tutte le scuole di Fasano hanno accolto favorevolmente l’invito del "Comitato Cittadino Fasano per Gaza e il Popolo Palestinese" ad aderire all’iniziativa promossa a livello nazionale da "Scuola per la pace" Torino e Piemonte, "Docenti per Gaza" e "Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università".
Il minuto di silenzio vuole essere un momento di riflessione e rispetto per le migliaia di bambine e bambini, studenti e insegnanti che non andranno più a scuola a Gaza e in Cisgiordania in quello che è, invece, il primo giorno di scuola per quasi tutti gli studenti fasanesi, ed è un momento per esprimere anche solidarietà a chi continua in Palestina, nonostante la guerra, a voler studiare e insegnare.
Nei prossimi giorni sono previste altre iniziative organizzate dal Comitato Cittadino Fasano per Gaza e il Popolo Palestinese per sensibilizzare la cittadinanza su quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza e al popolo Palestinese. Tutta la comunità studentesca e la cittadinanza è invitata a partecipare.
Dice un antico detto arabo: dove c'è un libro, c'è un palestinese.
Che questo diventi un pensiero collettivo, nell'immaginare un mondo senza libri.

