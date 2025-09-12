Lunedì 15 settembre 2025 negli Istituti scolastici di Fasano si terrà un MINUTO DI SILENZIO per ricordare le vittime del conflitto in corso a Gaza.



I Dirigenti di tutte le scuole di Fasano hanno accolto favorevolmente l’invito del "Comitato Cittadino Fasano per Gaza e il Popolo Palestinese" ad aderire all’iniziativa promossa a livello nazionale da "Scuola per la pace" Torino e Piemonte, "Docenti per Gaza" e "Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università".

Il minuto di silenzio vuole essere un momento di riflessione e rispetto per le migliaia di bambine e bambini, studenti e insegnanti che non andranno più a scuola a Gaza e in Cisgiordania in quello che è, invece, il primo giorno di scuola per quasi tutti gli studenti fasanesi, ed è un momento per esprimere anche solidarietà a chi continua in Palestina, nonostante la guerra, a voler studiare e insegnare.

Nei prossimi giorni sono previste altre iniziative organizzate dal Comitato Cittadino Fasano per Gaza e il Popolo Palestinese per sensibilizzare la cittadinanza su quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza e al popolo Palestinese. Tutta la comunità studentesca e la cittadinanza è invitata a partecipare.

Dice un antico detto arabo: dove c'è un libro, c'è un palestinese.

Che questo diventi un pensiero collettivo, nell'immaginare un mondo senza libri.