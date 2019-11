Chiede che intervenga l’Assessore Giannini

La Regione Puglia si impegni con Ferrovie dello Stato affinché il treno Lecce-Bari delle ore 7.13 non venga soppresso a partire dal prossimo 16 dicembre, data di entrata in vigore del nuovo orario. Se ciò dovesse avvenire, i disagi per pendolari e viaggiatori sarebbero consistenti e inaccettabili.

I cittadini salentini, che su quel treno fanno affidamento per raggiungere Brindisi o Bari, non possono essere costretti ancora una volta a tollerare decisioni calate dall’alto che rappresentano un danno per lavoratori, studenti e semplici pendolari.

"Rivolgo pertanto un appello all’assessore Giannini - dice Abaterusso - affinché intervenga su Ferrovie dello Stato per il ripristino, nell’immediato e ove ve ne siano le condizioni, del treno delle 7.13 e, nel lungo termine, si pongano in essere scelte che tengano in considerazione le esigenze degli utenti".