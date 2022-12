In abbinamento le delizie della pasticceria tradizionale, il cioccolato, i prodotti caseari

Sabato 17 dicembre ore 16

36^ Stormo Caccia A.M.

di Gioia del Colle

Sabato 17 dicembre 2022 va in scena

la XVI edizione della manifestazione

dei Sommelier AIS Delegazione Murgia presso

il 36^ Stormo Caccia A.M. di Gioia del Colle.

Ritorna nella sua consueta collocazione

pre-natalizia all’interno dei grandi hangar del

36^ Stormo Caccia di Gioia del Colle, la XVI edizione di Dolce Puglia, rassegna dei vini dolci pugliesi e della pasticceria, cioccolateria e dei prodotti caseari regionali. È un format ben collaudato quello che lega i dolci nettari di Puglia, tradizione e patrimonio unico della Puglia enologica, con il meglio della pasticceria tradizionale, delle specialità delle aziende del cioccolato e delle bianche bontà di quelle casearie.

A dare valore e premiare i vini che più si sono distinti nelle degustazioni condotte dai Sommelier AIS Murgia per la realizzazione della Guida Dolce Puglia, l’assegnazione del Trofeo Dolce Puglia 2023 ai 1^|2^|3^ classificati per i vini che si sono distinti nelle 7 categorie produttive in Concorso divise tra 1. spumanti dolci, 2. moscato e moscatello selvatico, 3. vini dolci da uve bianche, 4. Aleatico, 5. vini dolci da uve nere, 6. Aleatico, 7. Primitivo.

A completare le premiazioni la consegna

del premio per la Miglior Etichetta Dolce Puglia

e del Premio Speciale Giuria Dolce Puglia 2023.

"Sarà ancora una volta un’edizione ricca di tante novità", ci ha detto Vincenzo Carrasso, Delegato AIS Murgia ideatore e curatore della manifestazione. "Quest’anno abbiamo invitato all’evento ben 10 cantine extra regionali provenienti da Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sicilia e Sardegna, distintesi per le loro produzioni di vini dolci centrando l’importante risultato delle 4 viti e tre viti e mezzo sulla Guida Vitae 2022. Ma Dolce Puglia in questa edizione è anche sociale con l’importante presenza dei ragazzi del Sommelier Astemio, l’iniziativa di inclusione sociale di AIS Bari dedicata ragazzi con disabilità e quella dei ragazzi del laboratorio creativo Div.ergo di Santeramo che realizzeranno sul posto dei pensieri natalizi per tutti i presenti e disponibili con un contributo volontario".

La rassegna avrà inizio alle ore 16.00 e vedrà

lo svolgimento di un seminario introduttivo

sulle nuove tendenze al consumo dei vini "dolci", tema di questa edizione. All’introduzione a cura di Vincenzo Magistà - Direttore di Telenorba -

seguirà il saluto di benvenuto del Colonnello

Pilota Alessandro Pomiato - Comandante 36^ Stormo Caccia, Giovanni Mastrangelo - Sindaco

di Gioia del Colle, Sandro Camilli - Presidente

AIS Italia, Giacomo D’Ambruoso - Presidente

AIS Puglia, Vincenzo Carrasso - Delegato AIS Murgia Patron Dolce Puglia, Dario Stefàno - Senatore della Repubblica.

Sul tema dell'edizione 2023 relazioneranno Massimo Tripaldi - Presidente Assoenologi Puglia Basilicata e Calabria, Giuseppe Baldassarre - Consigliere nazionale AIS, Marianna Cardone - Delegata Regionale Movimento Donne del Vino, Domenico Demarinis - Fondatore agenzia brevettuale TMShell. A seguire, la cerimonia

di consegna dei Trofei Dolce Puglia 2023.

Alle ore 19 si apriranno le degustazioni wine & food con una selezione di 70 preziose "dolci" etichette pugliesi e non, veri e propri nettari

degli dei, abbinate agli straordinari prodotti della nostra Puglia gastronomica: pasticceria

di mandorla, panettoni, cioccolateria, confetteria

e mieli, uniti ai formaggi della tradizione casearia

ed ai formaggi stagionati.

Costo di partecipazione

€ 25,00 soci AIS, € 30,00 non soci

I ticket sono acquistabili in prevendita

Sarà consentito l’accesso alla base militare esclusivamente previa registrazione sul sito https://forms.gle/pf1wFRyaCkjjCqvJ9



