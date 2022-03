La Puglia farà da apripista con la Lombardia allo sviluppo di tecnologie e applicazioni digitali di Telemedicina.

La Puglia farà da apripista con la Lombardia allo sviluppo di tecnologie e applicazioni digitali di Telemedicina.

Si tratta di sistemi che possono semplificare il rapporto tra medici e persone, permettendo visite, consulti medici, controllo e monitoraggio delle terapie in corso anche a distanza.

Ministero della Transizione Digitale e Ministero della Salute hanno riconosciuto alla Puglia il ruolo di regione di riferimento nello sviluppo di soluzioni innovative per assistere la popolazione, di cui i progetti CORHealth e Diomedee, sviluppati rispettivamente da @AReSS Puglia e ASL Foggia, sono validi esempi.

Dopo il riconoscimento della Puglia nel gruppo di lavoro tecnico per il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 insieme a Emilia-Romagna, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, la nostra Regione è stata individuata dal Ministro Colao per sviluppare insieme alla regione Lombardia le applicazioni per l’erogazione dei servizi di Telemedicina che può essere considerata una delle componenti chiave per il miglioramento della salute dei cittadini.

La telemedicina non sostituisce la medicina tradizionale, ma la affianca e la integra con nuovi canali di comunicazione e tecnologie innovative.

"La notizia di oggi - dice l’assessore alla Salute, Rocco Palese - va letta come un ennesimo riconoscimento a tutto il lavoro che da anni viene effettuato in Regione Puglia su tematiche complesse come l’individuazione di soluzioni tecnologiche tese a migliorare l’assistenza sanitaria. La Regione vanta due soluzioni di telemedicina, la piattaforma Diomedee sviluppata dalla ASL di FG e la centrale operativa di Telemedicina CORHealth sviluppata dall’Aress. L’esperienza maturata sarà resa disponibile nel gruppo di lavoro nazionale con l'obiettivo di traguardare la transizione digitale in ambito sanitario".

"Questa opportunità viene colta con grande entusiasmo dalla Regione Puglia – afferma il prof. Ottavio Di Cillo, direttore dell’Area EHealth e della COReHealth dell’Aress – perché permetterà di contribuire allo sviluppo di una strategia nazionale partendo dalle esperienze di Telemedicina maturate in Puglia. Esperienze non solo tecniche e tecnologiche, che vedono da tempo l’Area eHealth impegnata in azioni di scouting tecnologico, analisi dei fabbisogni e definizioni di soluzioni innovative, ma anche di alta qualificazione professionale e collaborazioni interdisciplinari".