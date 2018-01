Attenti alle truffe

I saldi iniziano in tutta Italia. Da oggi in Basilicata, entro il 5 gennaio in tutta Italia, compresa la Puglia.

I consigli per evitare le truffe. I consigli della Guardia di Finanza per evitare le truffe: Prezzi: Il venditore è tenuto ad applicare lo sconto dichiarato; se alla cassa viene praticato un prezzo o uno sconto diverso da quello indicato, sarà bene comunicarlo al negoziante e non esitare, in caso di difficoltà, a contattare l’ufficio di Polizia Annonaria del Comune. Prove e Cambi: Consentire la prova dei capi non è un obbligo, ma è rimesso alla discrezionalità del negoziante. Quando è possibile, sempre meglio provare l’articolo scelto, ricordando che, in assenza di difetti, la possibilità di cambiare il capo o il prodotto non è prevista dalla legge, né durante i saldi né durante le vendite normali, ma è anch’essa rimessa alla discrezionalità del commerciante. Se si è incerti sull’acquisto sarà utile chiedere al negoziante se è possibile effettuare un cambio e il limite di tempo per farlo. Garanzie: Obbligato per legge a fornire la garanzia è il venditore. Il negoziante è quindi obbligato a sostituire l’articolo difettoso anche se dichiara che i capi in saldo non si possono cambiare. la garanzia si può far valere entro due anni dall’acquisto. Nella pagina successiva il calendario dei saldi invernali 2018 per tutte le regioni italiane.