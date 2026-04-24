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Data: 12/05/2026 - Ora: 10:04
Categoria: Attualità
Originario del Mali, aveva 35 anni
Un agguato brutale ai danni di un uomo di 35 anni. Di lui restano la bicicletta e uno zainetto con il necessario per la giornata di lavoro in campagna. Sacko Bakari, 35 anni, originario del Mali, è morto alle prime luci dell’alba di sabato colpito tre volte tra torace ed addome senza che nessuno gli tendesse una mano, neanche quando sanguinante è entrato in un bar chiedendo aiuto. Per il suo brutale omicidio, aggravato da futili motivi, disposti i fermi di quattro minori e un maggiorenne. Lo avrebbero inseguito mentre era in bici, accerchiandolo e malmenandolo. Sfuggito ad un primo assalto, il secondo gli è stato fatale. Sacko Bakari viveva a Taranto dal 2022. Dopo la chiusura del ristorante dove aveva lavorato regolarmente per anni, era in cerca di una nuova occupazione stabile. Intanto si arrangiava facendo il bracciante per mantenere la famiglia d’origine e le due mogli. Dal Mali era tornato da poco più di un mese, felice, perché entrambe l’avrebbero reso padre a breve. Le attenzioni degli investigatori da subito erano andate su una baby gang. Nella Città vecchia di Taranto la chiesa è in prima linea per arginare il degrado sociale e tanto già si è fatto ma non è impresa facile. Il lavoro è poco, ci si sposa presto, i figli arrivano subito e per mantenerli c’è chi finisce a delinquere. «Avete ucciso mio fratello maggiore, senza un motivo. Avete ucciso il marito di qualcuno, il figlio di qualcuno, il padre di qualcuno. La mia famiglia ha il cuore spezzato», scrive Souleymane. Ieri mattina ha raggiunto Taranto. Un viaggio iniziato appena appresa la notizia della morte del fratello più grande. Da Pamplona a Madrid, 500 chilometri in bus in attesa del primo volo economico che lo riportasse in Puglia. Ad attenderlo all’aeroporto di Bari, Caterina Contegiacomo, volontaria tarantina dell’equipaggio di terra della Mediterranea Saving Humans. È stata lei, prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, a dare la notizia alla famiglia e agli amici con cui Bakari condivideva una casa nel centro di Taranto.
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