Costi che vanno a gravare sulle famiglie già provate dagli eventi di questi giorni

La Regione Puglia istituisca una commissione per arginare il caro prezzi ed eseguire controlli ed ispezioni sui prezzi dei generi alimentari, volti ad accertare e punire qualsiasi speculazione a scapito dei cittadini pugliesi. È quanto chiedono la capogruppo del M5S Rosa Barone e il consigliere Cristian Casili.

"È necessario - spiegano i pentastellati - scongiurare l’aumento dei prezzi di beni di prima necessità, che nelle ultime settimane sembra essere fuori controllo. Frutta e ortaggi ad esempio hanno avuto addirittura ricarichi in alcuni casi superiori anche al 100 o al 150% rispetto ai prezzi pre emergenza Covid. Si tratta di rincari che non appaiono in alcun modo giustificati, non essendosi verificate forti riduzioni della produzione o eventi climatici che abbiano influito sui listini. Costi che vanno a gravare sulle famiglie già provate dagli eventi di questi giorni. La Regione non può continuare a far finta di niente, ma attraverso i suoi uffici deve avviare un’attività di controllo a campione sui prezzi dei generi alimentari per scongiurare aumenti indiscriminati dovuti all’emergenza. In questo modo si andrebbero a tutelare sia i consumatori che i commercianti onesti che non hanno approfittato della situazione attuale".