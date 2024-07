257 totali, così ripartiti: 42 in provincia Lecce, 38 provincia di Foggia, 2 in provincia di Bari e 6 in provincia di Taranto.

Si è riunita presso la sede Anci di Bari, la Consulta dei Piccoli Comuni Anci Puglia presieduta dal Coordinatore regionale Michelangelo Serio. Erano presenti il Vicepresidente Vicario Michele Sperti (Sindaco di Miggiano), il Vicesindaco di Binetto Michele Peragine, il Sindaco di Faggiano Antonio Cardea, il Sindaco di Chieuti Diego Iacono e il Vicesegretario Domenico Sgobba. Collegati da remoto hanno partecipato all'incontro Luca Benegiamo (Sindaco di Giuggianello) e Giandomenico Letizia (Assessore del Comune di Diso).

La Consulta ha proceduto alla nomina dei Vicecoordinatori regionali: Antonio Cardea per la Provincia di Taranto, Antonio Lorenzo Donno per la Provincia di Lecce, Michele Peragine per la Provincia di Bari e Diego Iacono per la Provincia di Foggia. Successivamente è stato predisposto un piano di lavoro, con i contributi significativi dei partecipanti, tra cui un evento fissato per il giorno 11 settembre prossimo venturo, con la Cassa Depositi e Prestiti, iniziativa informativo-formativa tesa a fornire un aggiornamento circa l’operatività dell’istituto in ordine ai più recenti strumenti di finanziamento a disposizione degli enti locali.

Sono state inoltre calendarizzate riunioni mensili della Consulta, per dare ulteriori indicazioni e continuità operativa all’attività della stessa Consulta. Ulteriori iniziative saranno assunte in ordine alla problematica delle Aree interne, per le quali si registra il prezioso contributo a seguito del recente incontro nazionale ANCI-CEI, al fine di mettere a fuoco strategie condivise. Iniziative ulteriori riguarderanno alcune dinamiche riferite alle Unioni di Comuni.

"Importante incontro odierno per la programmazione dell'attività della Consulta regionale Piccoli Comuni, anche in vista della prossima Assemblea Nazionale Anci di Torino", ha dichiarato il Coordinatore Anci Puglia Michelangelo Serio. "Fondamentale riprendere i temi delle Aree interne, della Coesione, del riordino istituzionale e delle gestioni associate per tutelare, valorizzare e sostenere le realtà comunali di minore dimensione demografica."

Per il Vicepresidente Vicario Michele Sperti "Diventa importante l'attività della Consulta Anci Puglia, per dare sostegno ai Piccoli Comuni, per l'interlocuzione con il governo regionale, per elaborare azioni formative mirate e per l'attuazione di interventi tesi al contrastare il fenomeno dello spopolamento, in linea con Anci nazionale. Il nostro impegno deve essere sempre rivolto a elevare i servizi di comunità nei centri di minore dimensione demografica, dalla scuola alla sanità, dai trasporti alla posta, ma soprattutto, investire sulla promozione e sulla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale."

In Puglia sono 88 i Piccoli Comuni (con popolazione inferiore a 5mila abitanti) su 257 totali, così ripartiti: 42 in provincia Lecce, 38 provincia di Foggia, 2 in provincia di Bari e 6 in provincia di Taranto.