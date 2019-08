Alla conferenza stampa ha preso parte, oltre al sindaco Carlo Salvemini, il nuovo amministratore unico della società Alfredo Pagliaro.

Conferenza stampa all’Open Space di Palazzo Carafa poco fa conferenza stampa del sindaco Salvemini sul bilancio di esercizio della Lupiae Servizi.

Alla conferenza stampa ha preso parte, oltre al sindaco Carlo Salvemini, il nuovo amministratore unico della società Alfredo Pagliaro.

Il sindaco Salvemini ha spiegato che la nomina di Pagliaro è avvenuta lo scorso 30 luglio dopo aver contro firmato le dimissioni dello stesso consigliere in seguito al voto amministrativo del maggio scorso. Questo particolare è al centro della polemica del centrodestra secondo cui la nomina di amministratore è incompatibile con la carica da consigliere, avvenuta in ogni caso, malgrado la revoca o le dimissioni. "Parliamo di sofismi" ha esclamato Salvemini, Pagliaro non è consigliere e come dice la legge non è da almeno due anni.

Il sindaco ha poi spiegato poi il percorso cui si è giunti alla nomina di Pagliaro. "Alfredo Pagliaro mi ha sosenuto in campagna elettorale, io ho stretto un accordo con Puglia Popolare, tutto alla luce del sole".

Pagliaro ha spiegato, lato suo, che essendo un medico di famiglia, continuerà ad espletare entrambi i lavori, rassicurando che "è da oltre 20 anni che faccio anche attività amministrativa e non capisco le polemiche secondo cui non sarò in grado di svolgere entrambe le funzioni. Il medico è un imprenditore e come tale sono cosciente di come si organizza un lavoro da imprenditore".

Nella polemica sul caso c'è anche il commento di Sandro Frisullo su Facebook: "Nella nomina di Alfredo Pagliaro alla guida della Lupiae (al di là di aspetti formali riferiti alla legittimità dell'atto) colpisce la disinvoltura con cui il Sindaco ha letteralmente rovesciato lunghi anni di battaglie che le opposizioni di centrosinistra hanno condotto per liberare le società partecipate dal Comune dalla occupazione spartitoria del centrodestra cittadino. Le società diventano oggetto - in perfetta continuità con le amministrazioni del passato - di una trattativa di potere e di compensazione tra le diverse correnti e gruppi di pressione".