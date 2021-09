Venerdì 1 Ottobre e Sabato 2 Ottobre 2021

Sala congressi dell’IISS Luigi Einaudi a Manduria (TA)

L’ A.T. Pro Loco Manduria, in collaborazione con Btm Simbiosis e IBT-Agricoltura, si rende

promotrice di un importante convegno, che tratterà di biodiversità, di protezione del suolo, e di quanto

queste tematiche, ora più che mai, siano rilevanti nel nostro panorama territoriale.

Incontro che ospiterà personalità di rilievo, e che permetterà di conoscere realtà, progetti e

sperimentazioni innovative nell’ambito del settore di cui si discorrerà.

Nella prima giornata, dopo i saluti iniziali, alle 16.15 si entrerà nel vivo della conferenza con la

relazione della Dott.ssa Elisa Pellegrino della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa che presenterà i

risultati finora ottenuti dal progetto scientifico Fertibio (realizzato nell’ambito del Programma di

Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana) per l'applicazione e lo sviluppo di biofertilizzanti

nell'agricoltura in Toscana. La Dott.ssa Pellegrino relazionerà su come e quanto i biofertilizzanti

prodotti dalle aziende coinvolte nel Fertibio contribuiscano a migliorare la fertilità del suolo - riducendo

l’uso dei fertilizzanti minerali, mantenendo la produttività delle colture e migliorando la qualità delle

rese - rappresentando un’innovazione di prodotto anche a livello europeo.



A seguire alle 17.00 il Dott. Massimo Zaccardelli, ricercatore del Consiglio per la ricerca in

agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea), presenterà uno studio dell’ente di ricerca,

vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che ha evidenziato come l'utilizzo

del 'tea di compost' protegga le piante dai microrganismi patogeni e incrementi la produttività fino al

46%.



Alle 17.50 il prof. Giusto Giovannetti, biologo del Centro Colture Sperimentali di Aosta, presenterà

il progetto europeo di ricerca Simba, il cui focus principale consiste nella ricerca di un consorzio

microbico da applicare nell’agricoltura ecosostenibile: un’eccezione nel panorama internazionale

Per finire, alle 18.20, il prof. Marco Nuti dell’Università di Pisa e della Scuola Superiore Sant’Anna

di Pisa, relazionerà su "ammendanti, compostati verdi e biostimolanti: storia, norme e

prospettive".

Nella seconda giornata, Sabato 2 ottobre, i lavori riprenderanno alle ore 9.30. Dopo i saluti di rito,

Roberto Polo, presidente dell'Associazione "Salentosostenibile" e Luca Andrisano del Btm di

Manduria (Biological Tools for Mediterranean Agriculture, società nata dallo spin-off tra l'Università

di Pisa e l’Azienda IBT di Manduria per la produzione di compost da sanse vergini di oliva a km 0)

relazioneranno sui temi della biodiversità e fertilità del suolo e presenteranno il progetto "Btm

Simbiosis Italia-Spagna": un progetto dedicato alla rivalutazione dei sottoprodotti dell’oliveto,

scommettendo sulla conservazione dell’ambiente in un quadro digreen economy circolare.

Alle 10.15 il Dott. Dario Daggiano, presidente del Gal-Terre del Primitivo, disquisirà relativamente

alla Programmazione europea in materia di sviluppo sostenibile.

Alle ore 11.00 interverrà il Dott. Donato Pentassuglia, assessore all’agricoltura, industria

agroalimentare, risorse agroalimentari, riforma fondiaria, caccia e pesca, foreste, relazionerà

riguardo la Politica Agricola Comunitaria 2021/22

Alle ore 11.30 il Prof. Vincenzo Di Maglie, collaboratore di Presidenza dell’IISS Einaudi Manduria,

tratterà il tema dell’ Istruzione, formazione, economia circolare e territorio.

Concluderà alle ore 12.00 il Dott. Alessandro Mariggiò, direttore delle Riserve naturali regionaliLitorale

Tarantino orientale che proferirà su argomenti quali la Biodiversità, la tutela e la promozione del

territorio manduriano.

Moderatore dell’evento sarà il Dott. Cosimo Dinoi, membro del Direttivo della Proloco di Manduria.

Si ricorda che potranno accedere esclusiva mento coloro i quali saranno muniti di Green Pass.

La propria presenza andrà comunicata entro e non oltre la giornata di Giovedì 30 Settembre ad uno dei

seguenti numeri: 348.9615110 - 339.1300706

oppure inviare una e-mail a prolocomanduria@libero.it