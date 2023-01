Oggi a Roma la firma del protocollo

Cerimonia oggi a Roma per la firma del Protocollo di intesa per la candidatura del sito "Via Appia. Regina viarum", per l’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. Il progetto, promosso dal Ministero della Cultura attraverso gli uffici centrali e periferici, coinvolge 4 Regioni (Lazio, Campania, Basilicata e Puglia), 12 tra Province e Città metropolitane, 73 Comuni, 15 Parchi, la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra e 25 università italiane e straniere.