Oggi in Prefettura è stato varato il "Documento operativo" in materia di trasporto scolastico, in attuazione di quanto previsto ai sensi dell'art. 1 comma 10 lett.s) del DPCM 3 dicembre 2020, col quale si dispone che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, a decorrere dal 7 gennaio 2021 e fino al termine dell'anno scolastico, fatte salve ulteriori verifiche e sopravvenienze normative, adottino forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, in modo che sia garantita la didattica in presenza al 75% della popolazione studentesca. II Tavolo operativo presieduto dal Prefetto dott.ssa Maria Rosa Trio e convocato nell'ambito della Conferenza Provinciale Permanente di cui all'art. 11, comma 3, d.lgs. 30 luglio 1999 n. 300, ha posto in essere un'azione di raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili e del limite di capienza dei bus fissato al 50%.

Hanno partecipato ai lavori quali componenti fondamentali per la definizione del documento, i rappresentanti della Regione Puglia, della Provincia di Lecce, dell'Ufficio Scolastico Territoriale, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i referenti delle aziende di trasporto pubblico locale - COTRAP, FSE, SGM e TRENITALIA - nonché

Comune Capoluogo e i Sindaci dei Comuni interessati da un afflusso maggiore di studenti.

A fronte di un territorio vasto, connotato da una parcellizzazione di punti di erogazione del servizio scolastico - 82 – benchè riconducibili a 41 scuole secondarie di secondo grado, distinte in Licei, Istituti tecnici e Istituti Professionali, nonché da una rete viaria particolarmente innervata, è stata messa a punto una strategia di intervento che, grazie alla sinergia instaurata con i Dirigenti degli Istituti scolastici, ha consentito di pervenire ad un documento di sintesi che risponda alla prioritaria esigenza di sicurezza degli studenti pendolari. In data 4 gennaio si terrà una ulteriore riunione del Tavolo di Coordinamento al fine di verificare l'attuazione di quanto programmato.