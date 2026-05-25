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Data: 15/06/2026 - Ora: 12:00
Categoria: Politica
Il Salento è in fiamme da diversi giorni, incendi dolosi
La presidente della V Commissione del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone, sta convocando con urgenza una seduta per martedì 16 giugno, alle 12, per affrontare la grave emergenza incendi che nelle ultime ore ha colpito il Salento, provocando ingenti danni al patrimonio ambientale e alle attività economiche del territorio.
All’ordine del giorno della seduta vi sono gli incendi che hanno interessato in questi giorni la Puglia e, da ultimo, i Parchi regionali di Otranto e Ugento e l’area di Torre San Giovanni, con la distruzione di un lido balneare ed ettari di macchia mediterranea.
"Di fronte a quanto accaduto – dichiara la presidente Capone – è necessario fare piena luce sulle cause dei roghi, verificare l’efficacia delle attività di prevenzione e coordinamento degli interventi e individuare tutte le misure necessarie per sostenere i territori colpiti e rafforzare la tutela del nostro patrimonio ambientale".
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