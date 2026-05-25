Questo portale non gestisce cookie di profilazione, ma utilizza cookie tecnici per autenticazioni, navigazione ed altre funzioni. Navigando, si accetta di ricevere cookie sul proprio dispositivo. Visualizza l'informativa estesa.


SudNews - Agenzia d'informazione del Sud Italia - Incendi nel Salento, Loredana Capone convoca commissione consiliare...

Sezioni presenti nel sito

Home Page

Incendi nel Salento, Loredana Capone convoca commissione consiliare straordinaria

Data: 15/06/2026 - Ora: 12:00
Categoria: Politica

incendi

Il Salento è in fiamme da diversi giorni, incendi dolosi

La presidente della V Commissione del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone, sta convocando con urgenza una seduta per martedì 16 giugno, alle 12, per affrontare la grave emergenza incendi che nelle ultime ore ha colpito il Salento, provocando ingenti danni al patrimonio ambientale e alle attività economiche del territorio.

All’ordine del giorno della seduta vi sono gli incendi che hanno interessato in questi giorni la Puglia e, da ultimo, i Parchi regionali di Otranto e Ugento e l’area di Torre San Giovanni, con la distruzione di un lido balneare ed ettari di macchia mediterranea.

"Di fronte a quanto accaduto – dichiara la presidente Capone – è necessario fare piena luce sulle cause dei roghi, verificare l’efficacia delle attività di prevenzione e coordinamento degli interventi e individuare tutte le misure necessarie per sostenere i territori colpiti e rafforzare la tutela del nostro patrimonio ambientale".

Invia commento

Commenti su questo articolo

Documenti

Link

Risorse correlate

Ultimi video della categoria

Data: 10/01/2023
La Via Appia Regina Varium, candidata a Patrimonio Unesco

Data: 19/12/2022
Nuovo treno regionale Lecce-Bari in un'ora e ventitre minuti

Data: 24/11/2016
Referendum Costituzionale: Le ragioni per una scelta

Ultime notizie della categoria

Data: 25/05/2026
Amministrative. 54 comuni pugliesi al voto

Data: 12/05/2026
Le piste ciclabili cambiano verso a Lecce

Data: 13/04/2026
"Artigianale" non è uno slogan ma un mestiere

“Da dove parte questa crociera?”, CLIO festeggia i suoi primi trenta anni

18/07/2025

di Maria Nocera

Leggi tutto

BitMeeting - Organizza le tue riunioni quaificate on-line

BitMeeting - Organizza le tue riunioni quaificate on-line

Banner AIL Salento

Banner AIL Salento

CARLA E ANNACHIARA QUARTA

CARLA E ANNACHIARA QUARTA
Torna a inizio pagina
RECAPITI E INFO

Sede amministrativa:
Via 95° Rgt. Fanteria, 70
73100 Lecce
Tel. 0832 34 40 41
Fax 0832 34 02 28 

info@sudnews.tv

Privacy Policy
Cookie Policy

SUDNEWS

Editore: ClioCom
Testata giornalistica
Reg. Tribunale di Lecce
31 Agosto 1995 n. 617

ClioCom © 2026
Clio S.r.l. Lecce
Tutti i diritti riservati

WEB-TV
CATEGORIE
SEGUICI SU