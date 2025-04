"Ogni sua battaglia è stata a tutela della dignità umana"



L’Ordine delle Psicologhe è degli Psicologi della Puglia partecipa con profondo cordoglio alla prematura scomparsa del Consigliere Regionale Donato Metallo. Uomo delle istituzioni, sensibile e attento ai bisogni delle persone e delle comunità, Donato Metallo ha sempre dimostrato grande attenzione verso i temi del benessere psicologico e della salute mentale, riconoscendone l’importanza nei percorsi di crescita e inclusione sociale. Tra le sue iniziative, ha sostenuto la proposta di legge per l’istituzione dello psicologo di base in Puglia, riconoscendo l’importanza di un sostegno psicologico accessibile per affrontare le fragilità emerse, soprattutto dopo la pandemia. A lui, il grande merito di essere stato il primo firmatario della legge regionale contro l’omotransfobia (legge 24/2024) che ha rappresentato un fondamentale passo in avanti nella tutela dei diritti delle persone LGBTQIA+ e nella garanzia del principio di pari opportunità e di parità di trattamento in riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere e alle variazioni nelle caratteristiche di sesso. A lui va la nostra più profonda gratitudine, per le ulteriori e innumerevoli iniziative che hanno avuto al centro la cura delle famiglie e la difesa dei più fragili. Donato Metallo è stato voce e azione che ha permesso la riapertura del Centro di Procreazione Medicalmente Assistita del Vito Fazzi di Lecce e l’accesso a procedure di "secondo livello", una speranza ritrovata per le coppie sterili, una speranza per la vita. È ancora grazie al suo impegno se tante donne potranno accedere a diagnosi prenatali non invasive e gratuite e se altrettante, colpite dal cancro, potranno affrontare con più dignità questa ingiusta malattia. Ogni sua battaglia è stata a tutela della dignità umana. La sua vicinanza al mondo degli psicologi, la sua disponibilità all’ascolto e la sua umanità resteranno per noi motivo di gratitudine e ricordo vivo. Alla famiglia e a tutti i suoi cari giunga il nostro più sentito abbraccio.