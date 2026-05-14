Torna l’evento dedicato al simbolo della tradizione dolciaria salentina ormai riconosciuto ed apprezzato nel mondo

In contemporanea in tutte le attività aderenti all’iniziativanon solo Italia, ma anche nel mondoche dall’apertura alle ore 18.00 offrirannoil proprio pasticciotto al prezzo speciale di 1 euro.Dalle ore 18.00 alle 23.00 in piazza Mazzini a LECCEEXPO PASTICCIOTTO DAY.

Attività e degustazioni, con laboratorio di pasticceria a cielo aperto e preparazione in diretta di migliaia di pasticciotti.

Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza all’associazione Cuore Amico.

L’evento si arricchisce quest’anno di una grande novità: nasce "Pasticciotto Love Art", concorso di pittura ad acquerello dal vivo. I venti bozzetti selezionati dalla giuria di esperti saranno esposti in anteprima il 3 giugno in Galleria Mazzini a Lecce. I vincitori verranno premiati il 4 giugno in Piazza Mazzini.

Il 4 giugno è PASTICCIOTTO DAY 2026! Torna per la sua settima edizione l’evento dedicato al simbolo della tradizione dolciaria salentina, organizzato dall’Agenzia Eventi di Carmine Notaro.

Ormai riconosciuto e apprezzato nel mondo, il pasticciotto è una prelibatezza semplice ma inconfondibile, con la sua pasta frolla croccante e la sua golosissima crema pasticcera.

Per il settimo anno consecutivo, una giornata speciale unisce il Paese, dal nord al sud, partendo proprio "dal cuore caldo del Salento", grazie alla rete di attività aderenti all’iniziativa, sempre più numerose anche oltre confine, che in contemporanea, dall’apertura fino alle ore 18.00, offriranno il proprio pasticciotto al prezzo speciale di 1 euro. Anche questa settima edizione si presenta con EXPO PASTICCIOTTO DAY, vero e proprio evento fieristico con laboratorio a cielo aperto e percorsi degustativi in Piazza Mazzini a Lecce dalle ore 18.00 alle 23.00.

Grande novità di questa edizione: nasce "Pasticciotto Love Art", concorso di pittura ad acquerello dal vivo. Il pasticciotto diventa fonte di ispirazione artistica: arte, cultura e tradizione si fondono in Piazza Mazzini, trasformata per l’occasione in uno spazio creativo dove pittura e territorio dialogano in tempo reale.



PASTICCIOTTO DAY DAL 2020

Il Pasticciotto Day nasce da un’idea di Agrogepaciok – Salone Internazionale della gelateria, pasticceria, cioccolateria e dell’artigianato agroalimentare, in collaborazione con Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce, Fipe Confcommercio Imprese Lecce, Fiepet Confesercenti Lecce, Federalberghi, con il patrocinio della Provincia di Lecce, Comune di Lecce, Gal Terra d’Arneo, Gal Valle della Cupa, Gal Capo di Leuca, con il sostegno di Regione Puglia e Camera di Commercio di Lecce. Viene istituito e celebrato per la prima volta nel giugno del 2020 con l’intento di dare il via alla ripresa delle attività del territorio, ponendo simbolicamente fine alla fase critica legata alla pandemia da Covid-19. Oggi è ormai un appuntamento istituzionalizzato come giornata del pasticciotto e continua ad essere occasione di stimolo e promozione del territorio dal punto di vista dolciario e turistico.



LABORATORIO A CIELO APERTO E SOLIDARIETÀ

Il Pasticciotto Day è ormai anche un vero e proprio evento fieristico. Nella serata del 4 giugno, dalle ore 18 alle ore 23.00, Lecce e nello specifico Piazza Mazzini ospiterà EXPO PASTICCIOTTO DAY. Saranno i Maestri Pasticceri a trasformare la piazza in un grande laboratorio di pasticceria a cielo aperto, delizieranno il pubblico con la preparazione in diretta di pasticciotti, sfornati caldi a beneficio dei presenti e venduti al prezzo di € 1,50 al pezzo. Parte del ricavato sarà devoluta all’associazione Cuore Amico. In piazza Mazzini sarà allestito inoltre un percorso espositivo e degustativo di altre tipicità dolciarie del Salento.

"Visto il grande numero di partecipazioni all’evento, Pasticciotto Day è ormai una vera e propria fiera diffusa incentrata sulla promozione del territorio attraverso le peculiarità dolciarie di cui il re nel mondo è certamente questo golosissimo cuore di frolla e crema – dice l’organizzatore, Carmine Notaro dell’Agenzia Eventi. – Quest’anno in più abbiamo voluto aprire il Pasticciotto Day alla dimensione artistica con Pasticciotto Love Art: il nostro dolce simbolo diventa ispirazione per l’acquerello, un linguaggio universale che racconta il Salento in un modo nuovo, capace di emozionare e di coinvolgere ancora di più il pubblico".



PASTICCIOTTO LOVE ART – CONCORSO DI PITTURA AD ACQUERELLO

Dopo il successo del Pasticciotto Photo Contest, questa edizione inaugura una nuova forma di espressione artistica: il concorso di pittura ad acquerello dal vivo. Il pasticciotto, nella sua versione tradizionale, deve essere protagonista chiaro e riconoscibile dell’opera. Le iscrizioni sono aperte fino al 22 maggio.

Come partecipare:

• Inviare entro il 22 maggio a info@agenziaeventi.com: modulo di iscrizione, copia documento d’identità, foto del bozzetto in formato A3 sul tema del pasticciotto leccese.

• Il 25 maggio saranno pubblicati sui canali social ufficiali tutti i bozzetti idonei. Una giuria tecnica selezionerà i 20 finalisti.

• Il 3 giugno, anteprima dei bozzetti selezionati in Galleria Mazzini a Lecce.

• Il 4 giugno, i 20 finalisti completeranno dal vivo l’opera in Piazza Mazzini, a partire dalle ore 18:00, con un tempo massimo di 120 minuti. Tecnica ammessa: esclusivamente acquerello.

Il regolamento ufficiale è pubblicato sul sito https://www.agrogepaciok.it/pasticciotto-day-2026/

CONTEST FOTOGRAFICO PASTICCIOTTO DAY 2026 – DEDICATO ALLE ATTIVITÀ ADERENTI

Per bar, pasticcerie, forni, hotel, B&B, agriturismi, stabilimenti balneari e tutte le realtà che fanno parte della community del Pasticciotto Day è in corso un contest fotografico dedicato: ogni attività partecipa con uno scatto che racconta il proprio modo di vivere il pasticciotto. Fino alle ore 9:00 del 1^ giugno è possibile votare la foto preferita sui canali social ufficiali dell\'evento. Chi raccoglie più voti si aggiudicherà una fornitura da 300€ di materie prime per la produzione del pasticciotto.