E' un'iniziativa che viene ripetut

Anche quest'anno l’Amministrazione Comunale ha pubblicato un avviso per reperire idee progettuali ispirate al tema natalizio, da realizzare tra dicembre ed il 6 gennaio del prossimo anno. Attività da inserire nel cartellone natalizio e che riguarderanno spettacoli dal vivo, cori gospel, attività di promozione culturale, con particolare riguardo per le iniziative finalizzate ai bambini e ai giovani, mercatini tipici natalizi, piste di ghiaccio, sfilate a tema o artisti di strada. Le location individuate in cui svolgere le manifestazioni sono le piazze principali della città (Tellini Carducci Aldo Moro) oltre al centro storico. Il Comune concorderà con i privati i servizi da mettere a disposizione, mentre i proponenti avranno cura di indicare le esigenze tecnico/logistiche utili alla realizzazione dell’evento oltre ed i certificati previsti dalle normative vigenti in materia di sicurezza, per gli impianti ed alle attrezzature installate per gli spettacoli.

Le domande dei privati interessati all'avviso, dovranno essere indirizzate al Comune di Gallipoli (Servizio Politiche Culturali e Turismo) e pervenire al protocollo dell’Ente (sito nella palazzina municipale di via Pavia) o tramite pec (turismo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it) entro il prossimo 12 Ottobre, chiedendo eventuali delucidazioni alla responsabile del competente ufficio comunale, Adele De Marini (telefonando allo 0833/275538 o inviando una mail all'indirizzo turismo@comune.gallipoli.le.it). "Stiamo predisponendo il cartellone natalizio – ha detto l'assessore al Turismo e Spettacolo, Antonella Russo – con l'obiettivo non solo di raccogliere le proposte progettuali dei privati ma anche approntando iniziative che possano coinvolgere la cittadinanza e le categorie dei commercianti e degli operatori turistici, in modo da incentivare le presenze nella nostra città anche durante il periodo natalizio".