A pagare la spesa sono le strutture alberghiere, i ristoranti, le imprese di trasporto, i negozi e le attività turistiche.

Sono 441.889 i pugliesi che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino. Tra questi, 315mila hanno un’età compresa tra i 20 e i 59 anni. Questo mentre il mondo è in affanno tra nuove varianti, pericolo di chiusura delle attività aperte al pubblico e limitazione degli spostamenti. Secondo un’analisi Coldiretti, l’aumento dei contagi registrato negli ultimi giorni e la diffusione della variante Omicron, bloccheranno in casa oltre 2 milioni di italiani che hanno disdetto i loro viaggi programmati per Natale e capodanno.

