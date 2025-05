Chiusura evento - 17 maggio 2025 - Centro "Nova Mentis" di Galatina

Si è concluso con successo il primo convegno tematico-formativo organizzato

dal Centro "Nova Mentis" di Galatina (LE), svoltosi ieri presso la Sala Formazione della sede di

Via G. Pascoli 50 e dedicato ai Disturbi della Nutrizione/Alimentazione (DNA) e all’Obesità.



L’evento, accreditato ECM per tutte le professioni sanitarie e patrocinato dall’Ordine delle

Psicologhe e degli Psicologi della Regione Puglia e dal Comune di Galatina, ha coinvolto oltre

15 professionisti della Salute provenienti da diverse realtà cliniche e universitarie, tra cui

l’Università del Salento e l’Università "G. d’Annunzio" di Chieti-Pescara.

Moderato dalla Dott.ssa I. Carangelo, l'incontro ha visto la partecipazione di psicoterapeuti,

ricercatori, neuropsichiatri e biologi, che hanno condiviso approcci multidisciplinari e

aggiornamenti scientifici sulle nuove sfide cliniche e sociali poste dai disturbi alimentari.



"Un’occasione di confronto preziosa – ha dichiarato il Dott. G. Ciccarese, psicoterapeuta,

promotore del convegno e responsabile di Struttura – per promuovere una cultura della

prevenzione e dell’intervento precoce, in un ambito sanitario sempre più complesso e urgente".

Ampio spazio è stato dedicato anche all’interazione con giornalisti e videoperatori presenti, ai quali

il Centro porge i suoi più sentiti ringraziamenti per aver testimoniato l’interesse mediatico e il

coinvolgimento territoriale dell’iniziativa.