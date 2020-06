I fondi dalla Regione Puglia

Con due finanziamenti della Regione Puglia di oltre due milioni e mezzo di euro, il Comune di Lecce, in seguito alla candidatura di alcuni edifici scolastici all'Avviso pubblico "Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020" e dei relativi piani annuali, potrà intervenire sulla riqualificazione e messa in sicurezza della Scuola dell'infanzia G. Rodari dell'Istituto Comprensivo Ammirato-Falcone in via Basilicata e della Scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Alighieri-Diaz in via Aprile.

Per la Scuola dell'Infanzia "G. Rodari", il progetto - finanziato con un importo pari a circa 1.195.000 euro - prevede principalmente interventi di adeguamento sismico e strutturale.

Per la Scuola primaria dell'Istituto Alighieri - Diaz, il progetto - finanziato per un importo pari a 1.380.000 euro - prevede l'adeguamento sismico dell'edificio, la realizzazione di un nuovo fabbricato da destinarsi a palestra con tutti i servizi annessi, l'ampliamento dell'edificio esistente attraverso la realizzazione di una nuova aula, l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'adeguamento di tutti gli impianti, la realizzazione di una recinzione e di scale esterne in ferro zincato per la palestra e per il plesso scolastico esistente e la riqualificazione energetica con impianto fotovoltaico.