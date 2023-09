Progetto "The World of Animals"

in occasione dei 50 anni dello Zoosafari di Fasano



Nuovo appuntamento in programma per il Progetto "The World of Animals: i 50 anni dello ZooSafari di Fasano" il 2 e il 3 settembre 2023 -Litoranea di Savelletri zona Prati, Fasano

Occhi puntati al cielo per il Festival Internazionale degli Aquiloni il 2 e 3 settembre 2023.

La zona Prati della litoranea di Savelletri, nel Comune di Fasano, ospiterà dalle ore 10.00 alle ore 19.00, otto postazioni adibite per l'evento.

Predisposta un'area per i laboratori di aquiloni, due giardini allestiti per accogliere i visitatori, tre aree di volo per aquiloni acrobatici, di grandi dimensioni e ad uso dei partecipanti ai laboratori.

Gli aquilonisti professionisti libreranno le loro creazioni, molte delle quali a tema animale, per intrattenere grandi e piccini.

Il Festival, realizzato dall’Associazione Filovola, porta in mostra creazioni artigianali di pregio provenienti da tutto il mondo, completamente gratuito, è sponsorizzato dallo ZooSafari di Fasano in occasione del 50^anniversario di attività del Parco più grande del Paese.

Il Festival Internazionale degli Aquiloni fa parte del più ampio programma di eventi del Progetto "The World of Animals: i 50 anni dello ZooSafari di Fasano", ideato dall’Associazione Euforica, promosso dal Comune di Fasano e realizzato con il sostegno del Ministero del Turismo, della Regione Puglia e dello ZooSafari di Fasano.



Concerto evento del pianista Benedetto Boccuzzi sulle note dell’omonima opera di Camille Saint- Saëns con performance di danza classica, nuoto sincronizzato e fuochi barocchi

Fasanolandia - Delfinario, ore 20.30

02-03 settembre 2023 - Fasano (BR)

FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL’AQUILONE

I più disparati e spettacolari aquiloni del mondo, molti dei quali a tema animale, riempiranno i cieli

della Litoranea di Savelletri di Fasano con laboratori, talk, aquiloni acrobatici e di grandi

dimensioni

Zona prati, litoranea Savelletri, dalle ore 10.00 alle ore 19.00



04 ottobre 2023 - Fasano (BR)

THE WORLD OF ANIMALS

Accensione delle proiezioni artistiche a tema sacro sulle facciate delle chiese di Fasano in occasione

della Giornata Mondiale degli Animali e della festa di San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia e

degli animali.

Centro Storico, ore 20.00



15 ottobre 2023 - Fasano (BR)

IL LINGUAGGIO DEGLI ANIMALI

Letture ad alta voce delle "Fiabe di animali" di Italo Calvino

in occasione del centenario dalla nascita dello scrittore

Biblioteca Comunale, ore 20.00



18 Novembre 2023 - Fasano (BR)

LUCI DI NATALE A FASANO: THE WORLD OF ANIMALS

Cerimonia di accensione delle luminarie natalizie

con più di 50 sculture giganti di animali dello zoosafari, musica, danza e fuochi barocchi

Piazza Ciaia, ore 19.30



26 novembre 2023 - Fasano (BR)

LO ZOOSAFARI DI FASANO E I PARCHI ZOOLOGICI D’EUROPA E DEL MONDO

Conferenza sulle esperienze dei principali parchi zoologici nazionali, europei ed internazionaliore 16:30

08 dicembre 2023 - Fasano (BR)



IL PRESEPE DEGLI ANIMALI

Mostra itinerante sui presepi tradizionali di Fasano e il ruolo degli animali nella rappresentazione

sacra in occasione dell’800 anniversario del Presepio di Greccio realizzato da San Francesco

d’Assisi nel 1223

Portici e Centro Storico, ore 18.00



06 gennaio 2024 - Fasano (BR)

L’EPIFANIA DEGLI ANIMALI

Percorso animato e guidato dai Re Magi sulle storie degli animali parlanti nella notte dell’Epifania

Piazza Ciaia, ore 18.30