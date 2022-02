Il servizio a cura del Comune per ragazzi con Isee sotto i 20000 euro.

Un servizio di doposcuola gratuito per le famiglie e ai cittadini di Gallipoli. È online sul sito dell’Ente l’avviso pubblico per usufruire del servizio di doposcuolacon l'obiettivo di supportare la formazione e la crescita dei nostri giovani con un’età compresa tra i 6 e i 17 anni.

"Essere sindaco, essere amministratore vuol dire risolvere tutti i problemi che la quotidianità ci offre, ma vuol dire anche avere una visione politica lungimirante. Siamo d’accordo su quanto ogni tassello sia essenziale: lavori pubblici, eventi e così via - ha dichiarato il sindaco di Gallipoli Stefano Minerva - Ma c’è una responsabilità che sento da quando faccio politica: migliorare il futuro (e il presente!) delle nuove generazioni. Per questo sono orgoglioso di questa misura perché garantire la possibilità di far seguire i propri figli e le proprie figlie nel percorso di crescita è un risultato, a mio avviso, importante".

È la prima volta che il Comune di Gallipoli mette a disposizione questa grande opportunità e che l’attuale Amministrazione ha scelto di portare avanti con forza e determinazione. Il doposcuola gratuito si traduce come un momento essenziale di crescita, formazione e socialità.