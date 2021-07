Nel leccese la maggiore incidenza

Negli ultimi 7 giorni, secondo i dati forniti dal presidente della commissione regionale Bilancio e programmazione Fabiano Amati, c’è stato un aumento del 20,8% dei positivi, con incidenza dell’8,6% su 100mila abitanti. Nello stesso arco di tempo è stata la provincia di Lecce a destare maggiori preoccupazioni, con un dato attestato su 14 positivi ogni 100 mila abitanti. Ma un peggioramento dei casi di contagio c’è stato anche nelle province di Bari (+70%, incidenza 6.5), Foggia (+45.8%, incidenza 5.8), Bat (+23.1%, incidenza 4.2). I

Sul fronte ospedalizzati, invece, e molto probabilmente grazie alle vaccinazioni e dunque alla maggiore risposta immunitaria, non si registrano problemi nelle terapie intensive, con l’indice di occupazione pari all’1,7% su 462 posti disponibili. Nei reparti, infine, il dato di occupazione non desta preoccupazioni e si attesta sul 2,6% su 2.799 posti disponibili, cioè -18% negli ultimi 7 giorni.

Vaccini: 40% dei pugliesi con le due dosi

Il centro vaccinale EuroItalia a Casarano

Sul fronte dei vaccini, in Regione sono 4.117.289 le dosi somministrate sino ad oggi (dato aggiornato alle ore 17.05 dal Report del Governo nazionale), pari al 92,3% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza.

Sono 764.716 le dosi di vaccino somministrate finora a cittadini della Asl Lecce. 7.673 le vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri, tra le quali 633 nel complesso Euroitalia di Casarano; 381 nel PTA di Gagliano del Capo; 533 nella palestra del liceo Scienze umane "Q. Ennio" di Gallipoli; 494 nell’edificio comunale "Mercato delle idee" di Muro Leccese; 359 nella zona industriale di Nardò;583 nel centro aggregazione giovanile di Spongano; 107 nell’Ospedale di Scorrano; 48 nell’ospedale di Gallipoli; 40 nell’ospedale di Casarano; 13 dal Sisp di Casarano; 35 dal Sisp di Maglie; 347 dai medici di medicina generale.

Ad oggi il 40,01 % dei pugliesi è stato vaccinato con prima e seconda dose ed il raggiungimento della copertura vaccinale si proietta in tal modo al 16 settembre. La percentuale dei pugliesi che hanno ricevuto almeno una dose è del 61,54 % (terzi nella classifica nazionale) mentre il 40% ha ricevuto anche la seconda dose (sesti nella classifica nazionale. Proiezioni che portano al raggiungimento dell’immunità, cioè l’80% della popolazione vaccinata con due dosi, al 16 settembre.

Dal 7 al 13 luglio c’è stato un aumento dei nuovi casi del 29,1% rispetto a sette giorni prima. Preoccupa la provincia di Lecce, che da alcuni giorni è quella con il maggior numero di nuovi casi, probabilmente per i tanti turisti presenti. Se oggi si contano 42 nuovi positivi in Puglia, 15 sono nel Leccese. Martedì scorso in provincia sono stati 39 su 97.

In Regione la percentuale dei tamponi positivi resta sempre sotto l’1%: 0,6% oggi, 0,7% ieri; 1,2% martedì 13. I ricoverati per Covid sono 76: tornano a scendere visto che ieri sono stati 80, ovvero 3 in più di martedì, quando si è registrata un’inversione dopo un calo costante da almeno due mesi.