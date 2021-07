Vecchi e nuovi scenari dell’emergenza sanitaria

Covid e non solo. Si intitola "Pandemie e varianti" il convegno organizzato dalla ASL Bari per il prossimo giovedì 22 luglio in Fiera del Levante a Bari (ore 8,45-13 - Padiglione 152 – sala Agorà Regione Puglia).

Si parlerà di temi di attualità, dalle varianti del virus Sars Cov-2 all’impatto sulla situazione pandemica, passando per gli aspetti clinici che esse implicano. Questioni che stanno monopolizzando l’attenzione degli esperti, sulle quali offriranno il proprio contributo il dr. Donato Greco, epidemiologo e attualmente componente del Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza Covid-19 del Ministero della Salute, e professionisti della ASL Bari, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, dell’Area Epidemiologia e Care Intelligence della Regione Puglia e dell’Università di Foggia.

Il convegno sarà aperto dai saluti istituzionali del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, dell’Assessore regionale alla Sanità Pierluigi Lopalco, impegnato anche in una conversazione con il dr. Greco sul libro "Le mie Pandemie", e del Direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro. La giornata sarà moderata dal Direttore Generale ASL Bari Antonio Sanguedolce e dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL Bari Domenico Lagravinese.

Il convegno, aperto ad un numero limitato di partecipanti (in presenza e a distanza), sarà fruibile anche in streaming sulla pagina Facebook istituzionale della ASL Bari