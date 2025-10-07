87 figure ricercate sul portale regionale "LavoroXTe



Il Camper del Lavoro di ARPAL Puglia, prosegue il suo viaggio nei comuni del sud e

nord della provincia, facendo nuovamente tappa dal 13 al 20 ottobre a San Vito dei

Normanni, Torchiarolo, Torre Santa Susanna, Oria.

L’obiettivo è portare i servizi dei Centri per l’Impiego direttamente nei territori,

avvicinando le politiche attive del lavoro anche alle comunità più periferiche.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Cefas, Consorzio Mestieri Puglia e

Sale della Terra, prevede un supporto concreto e personalizzato per cittadini e

imprese: orientamento professionale, aiuto nella stesura e aggiornamento del CV,

consulenza su offerte di lavoro e percorsi formativi, accesso ai servizi digitali e

informazioni utili anche per chi assume. Il progetto si inserisce anche nel quadro

delle azioni contro il caporalato, promuovendo legalità e inclusione.



I DATI DEL 40^ REPORT. Il 40^ report settimanale, elaborato dall’Ambito di

Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link https://rb.gy/n66xpv, attesta

anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di

occupazione: 47 annunci attivi, per un totale di 87 posti di lavoro nei diversi

settori produttivi del territorio.

A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto commercio con 26

figure ricercate. Al secondo posto si colloca il settore turismo e ristorazione con

23 risorse richieste, seguito al terzo posto dal comparto edilizia con otto posizioni

aperte. Al quarto posto troviamo il settore assicurativo con cinque posizioni

aperte. Segue il settore metalmeccanico con quattro figure richieste e il

comparto logistica con quattro posizioni aperte. Tre risorse ricercate per il settore

trasporti. Sono richieste due figure per il settore servizi alla persona, due per

contabile e due per artigianato. Si registra una posizione aperta per agricoltura

e zootecnia, una per tessile, una per elettromeccanico e una per il comparto

alimentari.

A completare il panorama occupazionale ci sono due posizioni riservate agli iscritti

alle categorie protette art.18 e due posizioni riservate a persone con disabilità,

secondo la legge 68/99.

Il report segnala inoltre una serie di proposte di lavoro e formazione all’estero,

promosse attraverso la rete EURES che sostiene la mobilità professionale a livello

europeo.

Sempre aggiornata, inoltre, la sezione dedicata ai corsi di formazione per

diplomati e disoccupati, cui si uniscono le opportunità offerte con i programmi

Garanzia Giovani e NEET.

Si ricorda che le offerte, parimenti rivolte a entrambi i sessi, sono pubblicate

quotidianamente sul portale "LavoroxTe Puglia", dal quale ci si può candidare

direttamente tramite SPID.

Si consiglia di consultare costantemente la pagina Facebook "Centri impiego Brindisi

e provincia", attraverso la quale è possibile restare sempre aggiornati sugli annunci

di lavoro attivi e sugli eventi dedicati alla ricerca attiva del lavoro e di orientamento

organizzati su tutto il territorio.

Si consiglia inoltre di consultare il portale SINTESI Brindisi e i profili Google di

ogni Centro per l’Impiego.

Per qualunque supporto, richiesta o informazione, i cittadini e le imprese possono

rivolgersi agli operatori di ARPAL Puglia dei tre Centri per l’impiego dell’Ambito

territoriale di Brindisi (Brindisi, Francavilla Fontana, Ostuni), i cui contatti si

trovano in coda al comunicato.

Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, il martedì

anche nel pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30 e il giovedì pomeriggio su

appuntamento.

AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PUGLIA

L'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n. 29 del 29

giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la piu? ampia inclusione nel mondo del lavoro. Gestisce i Centri per

l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in sinergia con imprese e privati accreditati;

promuove l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro;

collabora alla programmazione dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei

fabbisogni professionali. Per ulteriori informazioni e dati su ARPAL Puglia, sui Centri per l’Impiego (CPI) e sui

progetti e le iniziative in corso, è possibile consultare la cartella stampa scaricabile QUI.

www.arpal.regione.puglia.it



Ufficio Comunicazione Direzione Generale

Mail: comunicazione@arpal.regione.puglia.it

Ufficio comunicazione Ambito Territoriale di Brindisi

Mail: comunicazione.brindisi@arpal.regione.puglia.it

CPI Brindisi

Mail: ido.brindisi@arpal.regione.puglia.it

Numero di telefono: 0831 1568068

CPI Francavilla Fontana

Mail: ido.francavilla@arpal.regione.puglia.it

Numero di telefono: 0831 1568035

CPI Ostuni

Mail: ido.ostuni@arpal.regione.puglia.it

Numero di telefono: 0831 1568001