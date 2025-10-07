Questo portale non gestisce cookie di profilazione, ma utilizza cookie tecnici per autenticazioni, navigazione ed altre funzioni. Navigando, si accetta di ricevere cookie sul proprio dispositivo. Visualizza l'informativa estesa.
Data: 14/10/2025 - Ora: 10:38
Categoria: Attualità
87 figure ricercate sul portale regionale "LavoroXTe
Il Camper del Lavoro di ARPAL Puglia, prosegue il suo viaggio nei comuni del sud e
nord della provincia, facendo nuovamente tappa dal 13 al 20 ottobre a San Vito dei
Normanni, Torchiarolo, Torre Santa Susanna, Oria.
L’obiettivo è portare i servizi dei Centri per l’Impiego direttamente nei territori,
avvicinando le politiche attive del lavoro anche alle comunità più periferiche.
L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Cefas, Consorzio Mestieri Puglia e
Sale della Terra, prevede un supporto concreto e personalizzato per cittadini e
imprese: orientamento professionale, aiuto nella stesura e aggiornamento del CV,
consulenza su offerte di lavoro e percorsi formativi, accesso ai servizi digitali e
informazioni utili anche per chi assume. Il progetto si inserisce anche nel quadro
delle azioni contro il caporalato, promuovendo legalità e inclusione.
I DATI DEL 40^ REPORT. Il 40^ report settimanale, elaborato dall’Ambito di
Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link https://rb.gy/n66xpv, attesta
anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di
occupazione: 47 annunci attivi, per un totale di 87 posti di lavoro nei diversi
settori produttivi del territorio.
A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto commercio con 26
figure ricercate. Al secondo posto si colloca il settore turismo e ristorazione con
23 risorse richieste, seguito al terzo posto dal comparto edilizia con otto posizioni
aperte. Al quarto posto troviamo il settore assicurativo con cinque posizioni
aperte. Segue il settore metalmeccanico con quattro figure richieste e il
comparto logistica con quattro posizioni aperte. Tre risorse ricercate per il settore
trasporti. Sono richieste due figure per il settore servizi alla persona, due per
contabile e due per artigianato. Si registra una posizione aperta per agricoltura
e zootecnia, una per tessile, una per elettromeccanico e una per il comparto
alimentari.
AMBITO TERRITORIALE DI BRINDISI
CENTRI IMPIEGO AMBITO DI BRINDISI
comunicazione.brindisi@arpal.regione.puglia.it
A completare il panorama occupazionale ci sono due posizioni riservate agli iscritti
alle categorie protette art.18 e due posizioni riservate a persone con disabilità,
secondo la legge 68/99.
Il report segnala inoltre una serie di proposte di lavoro e formazione all’estero,
promosse attraverso la rete EURES che sostiene la mobilità professionale a livello
europeo.
Sempre aggiornata, inoltre, la sezione dedicata ai corsi di formazione per
diplomati e disoccupati, cui si uniscono le opportunità offerte con i programmi
Garanzia Giovani e NEET.
Si ricorda che le offerte, parimenti rivolte a entrambi i sessi, sono pubblicate
quotidianamente sul portale "LavoroxTe Puglia", dal quale ci si può candidare
direttamente tramite SPID.
Si consiglia di consultare costantemente la pagina Facebook "Centri impiego Brindisi
e provincia", attraverso la quale è possibile restare sempre aggiornati sugli annunci
di lavoro attivi e sugli eventi dedicati alla ricerca attiva del lavoro e di orientamento
organizzati su tutto il territorio.
Si consiglia inoltre di consultare il portale SINTESI Brindisi e i profili Google di
ogni Centro per l’Impiego.
Per qualunque supporto, richiesta o informazione, i cittadini e le imprese possono
rivolgersi agli operatori di ARPAL Puglia dei tre Centri per l’impiego dell’Ambito
territoriale di Brindisi (Brindisi, Francavilla Fontana, Ostuni), i cui contatti si
trovano in coda al comunicato.
Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, il martedì
anche nel pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30 e il giovedì pomeriggio su
appuntamento.
AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PUGLIA
L'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n. 29 del 29
giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la piu? ampia inclusione nel mondo del lavoro. Gestisce i Centri per
l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in sinergia con imprese e privati accreditati;
promuove l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro;
collabora alla programmazione dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei
fabbisogni professionali. Per ulteriori informazioni e dati su ARPAL Puglia, sui Centri per l’Impiego (CPI) e sui
progetti e le iniziative in corso, è possibile consultare la cartella stampa scaricabile QUI.
www.arpal.regione.puglia.it
CONTATTI
AMBITO TERRITORIALE DI BRINDISI
CENTRI IMPIEGO AMBITO DI BRINDISI
comunicazione.brindisi@arpal.regione.puglia.it
Ufficio Comunicazione Direzione Generale
Mail: comunicazione@arpal.regione.puglia.it
Ufficio comunicazione Ambito Territoriale di Brindisi
Mail: comunicazione.brindisi@arpal.regione.puglia.it
CPI Brindisi
Mail: ido.brindisi@arpal.regione.puglia.it
Numero di telefono: 0831 1568068
CPI Francavilla Fontana
Mail: ido.francavilla@arpal.regione.puglia.it
Numero di telefono: 0831 1568035
CPI Ostuni
Mail: ido.ostuni@arpal.regione.puglia.it
Numero di telefono: 0831 1568001
Data: 22/12/2022
Unisalento. Pet Working, animali domestici in ufficio
Data: 01/10/2025
Il Comune di Cavallino partecipa a Puliamo il mondo
di Maria Nocera
Sede amministrativa:
Via 95° Rgt. Fanteria, 70
73100 Lecce
Tel. 0832 34 40 41
Fax 0832 34 02 28
info@sudnews.tv
Editore: ClioCom
Testata giornalistica
Reg. Tribunale di Lecce
31 Agosto 1995 n. 617
ClioCom © 2025
Clio S.r.l. Lecce
Tutti i diritti riservati