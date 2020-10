Da oggi e per tutto novembre ci sarà tempo per vaccinarsi

La campagna vaccinale contro l’influenza entra nel vivo anche in Puglia. Così scrive il Presidente Michele Emiliano. La distribuzione delle dosi ai medici di medicina generale da parte delle Asl è in corso in tutta la regione.

Abbiamo acquistato 2,1 milioni di dosi per garantire la massima copertura. Questo è il periodo più giusto per l'avvio delle vaccinazioni; rispetto agli scorsi anni abbiamo deciso di anticipare perché ci aspettiamo un maggiore afflusso di persone da vaccinare.

Già dall’inizio di ottobre abbiamo iniziato a vaccinare gli operatori sanitari e di pubblica utilità. Abbiamo acquistato vaccini per chiunque ne abbia bisogno: non è necessario quindi fare corse o avere fretta.

Tutti gli aventi diritto saranno chiamati: ricordiamo che il picco influenzale è atteso per gennaio-febbraio 2021. Fare il vaccino è particolarmente importante anche alla luce del periodo di pandemia Covid-19 che stiamo attraversando.