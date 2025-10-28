I NUMERI DEL 38^ REPORT ARPAL PUGLIA

Qui (non) c’è Lavoro". Con uno slogan d’effetto, parte la seconda edizione dell’evento dedicato al lavoro del Salento, promosso da ARPAL Puglia nell’ambito del progetto "Il Camper del Lavoro". Dal 27 ottobre 2025 al 7 novembre, un programma ricco di incontri, dibattiti, servizi di prossimità e momenti di confronto diffusi nelle tre province di Lecce, Brindisi e Taranto. Non si tratta di un semplice calendario di appuntamenti, ma di un percorso di ascolto e di dialogo con il territorio, che mette al centro i temi del lavoro e dell’inclusione: dalla lotta al caporalato al contrasto allo spopolamento, dall’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e migranti al reinserimento sociale delle persone detenute, fino alla valorizzazione dei talenti locali, in coerenza con la Strategia #mare A sinistra della Regione Puglia. La campagna di comunicazione "Qui (non) c’è Lavoro", associata al festival, raccoglie quindici storie di "tornanza" e "restanza" che raccontano le possibilità inedite di lavoro nel Salento, rovesciando il cliché che convince molti a partire e a non investire professionalmente sul proprio territorio.

Nel corso di questa prima settimana, sono tre gli appuntamenti da non perdere. A Tricase, martedì 28 ottobre, alle 17:30, nella Sala del Trono di Palazzo Gallone, si affronta il tema "Lavoro di cura e rischi di intermediazione illecita per colf e badanti". L’incontro sarà un momento di confronto, di approfondimento e di formazione sul tema del lavoro di cura, con particolare attenzione ai bisogni delle famiglie di persone con disabilità e anziane, alle sfide legate alla tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, spesso provenienti da Paesi extra Ue, e ai rischi di caporalato nel settore. Inoltre, saranno presentati i primi risultati di una ricerca svolta sul campo da ARPAL Puglia e Sale della Terra in sei comuni del sud Salento. Focus specifici riguarderanno gli strumenti regionali a disposizione di Ambiti e famiglie e i corridoi lavorativi.

Saranno presenti, tra gli altri, Antonio De Donno, sindaco del Comune di Tricase, Gianluca Budano, direttore ARPAL Puglia, Marta Basile, dirigente U.O. Coordinamento Servizi per l’Impiego Ambiti Lecce e Brindisi-Taranto, Tiziana Colluto, responsabile Promozione dei Servizi e Animazione territoriale Ambito di Lecce ARPAL Puglia, Angela Verardo, psicologa e coordinatrice Sale della Terra, Emiliano Cazzato, direttore Ambito sociale di Gagliano del Capo, Letizia Carrera, docente di Sociologia del Territorio Università di Bari, Antonio Ciniero, docente di Sociologia delle Migrazioni Università del Salento e Consorzio Nova, Mauro Fioretti, coordinatore UIL Lecce, e Valentina Romano, direttrice Dipartimento Welfare Regione Puglia. L’evento è aperto a tutte e tutti e la partecipazione è gratuita.

Il 30 ottobre, a Presicce-Acquarica, nel Castello di Acquarica, si tiene l’incontro "Fare impresa nei territori che si spopolano", dedicato alle strategie di rilancio economico e sociale delle aree interne. Il 31 ottobre, presso il Centro per l’Impiego di Lecce, è in programma la presentazione del Robot Amico, il nuovo servizio di intermediazione linguistica di ARPAL Puglia basato sull’intelligenza artificiale, pensato per favorire l’inclusione delle persone migranti. Intervengono Lorenzo Simone, responsabile del CPI di Lecce, e Maria Francesca Cantore, specialista informatico-statistico del Centro.

Il programma completo è disponibile e scaricabile al seguente link: https://tinyurl.com/4pwsw22t

Il 38^ Report settimanale di ARPAL Puglia disegna un mercato del lavoro dinamico nell’Ambito di Lecce, registrando complessivamente 285 offerte lavorative per un totale di 792 posizioni aperte. Il settore che domina in termini di opportunità è quello delle costruzioni che si conferma il primo con 170 posti di lavoro disponibili. A seguire, con un numero significativo di posizioni, si trova il comparto della riparazione veicoli e trasporti che ne offre 124. Subito dopo si posiziona il settore del turismo con 105 posti di lavoro. Il comparto sanitario e dei servizi alla persona contribuisce con 98 posizioni aperte. Si passa poi al settore pedagogico dove sono disponibili 65 posti, mentre l'area amministrativa e informatica ne offre 55. Seguono il settore del commercio con 33 opportunità e le telecomunicazioni con 32. I posti disponibili nel settore tessile-abbigliamento-calzaturiero (TAC) sono 21, mentre il comparto bellezza e benessere ne registra 19. Si ricercano poi dodici lavoratori nel settore metalmeccanico e otto in quello agroalimentare. Chiude l’elenco, con il minor numero di posizioni, il settore pulizie e multiservizi che offre sette opportunità. Per il Collocamento Mirato, sono 26 le posizioni riservate agli iscritti alle categorie protette art.18 e 16 quelle riservate a persone con disabilità. Il report segnala, inoltre, 16 tirocini formativi attivi e una serie di proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse attraverso la rete EURES che sostiene la mobilità professionale a livello europeo.

A proposito di Eures, è in programma martedì 18 novembre presso il Centro per l’Impiego di Lecce un recruiting day con CLUB MED per la ricerca di figure professionali nel settore ho.re.ca da inserire nelle diverse strutture in Italia e in Europa. La prenotazione dei colloqui è obbligatoria (per maggiori info, si può consultare la sezione Eures nel report).

Dal 17 al 21 novembre, invece, ci si potrà candidare all’avviso pubblico per l’avviamento numerico di due unità lavorative con profilo di "operatore" per il Comune di Specchia. A candidarsi possono essere anche persone con il titolo di studio della licenza media. Le figure da selezionare svolgeranno le funzioni di operaio polifunzionale e operaio addetto alle affissioni. Il contratto offerto è a tempo indeterminato e part time (18 ore settimanali). Qui è possibile visionare l’avviso e scaricare i moduli di domanda:

https://sintesi.regione.puglia.it/web/sintesi-lecce/-/art-16-l-56/1987-avviamento-a-selezione-per-l-assunzione-di-due-operatori-da-assegnare-presso-il-comune-di-specchia.

Si ricorda che le offerte, parimenti rivolte ad entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale lavoroperte.regione.puglia.it, dal quale ci si può candidare direttamente tramite Spid. Si consiglia di consultare costantemente il profilo Linkedin di Arpal Puglia (tutte le offerte sono riportate nella sezione "Lavoro"), la pagina Facebook "Centri Impiego Lecce e Provincia", il portale Sintesi Lecce e i profili Google di ogni centro per l'impiego. Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche nel pomeriggio dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.