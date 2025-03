Il quadro economico locale e gli strumenti di garanzia per stimolare la domanda di credito

Antonio Agnello, Direttore Commerciale Imprese Basilicata, Puglia e Molise di Intesa Sanpaolo, è stato confermato alla presidenza della Commissione Regionale Abi Puglia per il prossimo biennio. La nomina è stata deliberata dal Comitato Esecutivo dell’Abi.

Nel corso della riunione di insediamento a Bari si è fatto il punto sull’attuale situazione locale che, in linea con le tendenze nazionali, risente dell’incertezza dello scenario internazionale, soprattutto alla luce dell’eventuale ritorno di politiche protezionistiche. Tuttavia, l’export pugliese ha già sperimentato capacità di riadattamento verso altri mercati di sbocco, soprattutto nel ramo agroalimentare. Inoltre, si evidenziano una significativa dinamicità nella produttività green e nel comparto turistico. Allo stesso tempo si registrano difficoltà per la manifattura e il piccolo commercio, pertanto, le previsioni per l’anno in corso si legano particolarmente alla prospettiva di investimenti relativi al Pnrr.

"In questo quadro – ha affermato Agnello – il rallentamento della crescita economica contribuisce a rinviare i piani di investimento delle imprese e deprimere la domanda di prestiti che va, invece, stimolata utilizzando con efficacia gli strumenti di garanzia e crescita a disposizione soprattutto in direzione dell’internazionalizzazione, della finanza agevolata, digitalizzazione dei processi produttivi, rigenerazione urbana a favore dell’economia circolare.

In particolare, con l’azione del Fondo di garanzia per le PMI che in Puglia, a fine 2024, ha registrato 12.382 domande accolte, attivando oltre 2,6 miliardi di nuovi finanziamenti con particolare riferimento ai settori del commercio all’ingrosso e al dettaglio; attività dei servizi di ristorazione; coltivazioni agricole e prodotti animali; lavori di costruzione specializzati e costruzione di edifici; trasporto terrestre e mediante condotte; industrie alimentari.