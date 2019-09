Conferenza stampa sabato 7 settembre 2019, ore 10.30, Open Space piazza Sant’Oronzo - Lecce

Dal 12 al 14 settembre 2019 si svolgerà a Lecce il 33mo convegno italiano della SISP - Società Italiana di Scienza Politica, l’associazione accademica che riunisce i politologi italiani e che per il suo incontro nazionale annuale, il più importante appuntamento scientifico per il settore, dopo Milano (2016), Urbino (2017) e Torino (2018) ha scelto il capoluogo salentino affidandone l’organizzazione al Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo all’Università del Salento. Messo a punto in collaborazione con i corsi di laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni internazionali e in Sociologia, il convegno è sostenuto dalla Città di Lecce, dalla Banca Popolare Pugliese e dal Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico (DAAD). Attesi circa 600 politologi italiani ed europei.