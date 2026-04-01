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Data: 13/04/2026 - Ora: 11:09
Categoria: Economia
Intervento di Francesco Caizzi, vicepresidente nazionale e leader pugliese della Federalberghi.
La frana di Petacciato, in Molise, riaccende i riflettori su una criticità strutturale che da tempo penalizza la
Puglia: l’isolamento dal resto del Paese. Un episodio che evidenzia, ancora una volta, la fragilità del sistema
infrastrutturale lungo l’asse adriatico, con ripercussioni dirette sulla mobilità di cittadini, lavoratori e turisti.
In vista della stagione estiva 2026, il rischio è concreto. La Puglia si conferma una delle destinazioni
turistiche più attrattive a livello nazionale e internazionale, ma continua a scontare difficoltà significative nei
collegamenti via terra. Raggiungere la regione in treno o in auto sta diventando sempre più complesso, a
causa di rallentamenti, interruzioni e carenze strutturali.
Paradossalmente, risultano spesso più agevoli i collegamenti per i turisti stranieri, grazie ai voli
internazionali, mentre i flussi nazionali subiscono limitazioni e disagi. Una condizione che rischia di
compromettere l’accessibilità complessiva della destinazione proprio nel momento di massima domanda.
È necessario un intervento immediato e coordinato. In particolare, si chiede a ITA Airways di incrementare
in modo significativo i voli nazionali da e per la Puglia, al fine di garantire un’alternativa concreta ed
efficiente ai collegamenti terrestri attualmente in difficoltà.
Senza misure tempestive, la stagione turistica 2026 potrebbe subire un contraccolpo pesante, con effetti
negativi sull’intero comparto economico regionale. La Puglia non può permettersi di essere una destinazione
difficile da raggiungere. Occorre agire ora per evitare che un’emergenza infrastrutturale si trasformi in una
crisi economica e turistica.
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