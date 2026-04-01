Intervento di Francesco Caizzi, vicepresidente nazionale e leader pugliese della Federalberghi.



La frana di Petacciato, in Molise, riaccende i riflettori su una criticità strutturale che da tempo penalizza la

Puglia: l’isolamento dal resto del Paese. Un episodio che evidenzia, ancora una volta, la fragilità del sistema

infrastrutturale lungo l’asse adriatico, con ripercussioni dirette sulla mobilità di cittadini, lavoratori e turisti.

In vista della stagione estiva 2026, il rischio è concreto. La Puglia si conferma una delle destinazioni

turistiche più attrattive a livello nazionale e internazionale, ma continua a scontare difficoltà significative nei

collegamenti via terra. Raggiungere la regione in treno o in auto sta diventando sempre più complesso, a

causa di rallentamenti, interruzioni e carenze strutturali.

Paradossalmente, risultano spesso più agevoli i collegamenti per i turisti stranieri, grazie ai voli

internazionali, mentre i flussi nazionali subiscono limitazioni e disagi. Una condizione che rischia di

compromettere l’accessibilità complessiva della destinazione proprio nel momento di massima domanda.

È necessario un intervento immediato e coordinato. In particolare, si chiede a ITA Airways di incrementare

in modo significativo i voli nazionali da e per la Puglia, al fine di garantire un’alternativa concreta ed

efficiente ai collegamenti terrestri attualmente in difficoltà.

Senza misure tempestive, la stagione turistica 2026 potrebbe subire un contraccolpo pesante, con effetti

negativi sull’intero comparto economico regionale. La Puglia non può permettersi di essere una destinazione

difficile da raggiungere. Occorre agire ora per evitare che un’emergenza infrastrutturale si trasformi in una

crisi economica e turistica.