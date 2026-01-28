Emergenza criminalità

Questa volta l’episodio si è verificato lungo la strada statale Brindisi–Lecce, riaccendendo l’allarme sicurezza sul territorio regionale.

Sulla vicenda è intervenuto il vicepresidente della Commissione Antimafia e segretario regionale di Forza Italia, l’onorevole Mauro D’Attis, che parla senza mezzi termini di una vera e propria emergenza:

"Da Foggia al Salento, in Puglia è emergenza sicurezza. Serve una Operazione Primavera 2, un intervento massiccio da parte dello Stato".

D’Attis chiede un coinvolgimento diretto del ministro dell’Interno: "Chiedo al ministro Piantedosi, che ha più volte dimostrato competenza e sensibilità con atti concreti, di venire in Puglia a strettissimo giro. Non si possono più attendere ulteriori misure".

Il parlamentare ricorda inoltre che la Commissione Antimafia, come già deciso dall’Ufficio di Presidenza, svolgerà probabilmente nel mese di marzo una missione in Puglia proprio per affrontare il tema del contrasto alle mafie.

"C’è bisogno di un potenziamento serio delle forze dell’ordine e dei mezzi a disposizione per contrastare l’allarme sicurezza – conclude D’Attis –. È una richiesta che formulo al ministro dell’Interno anche a nome di altri colleghi e dell’intera comunità pugliese".