Centri per l’impiego di Brindisi e provincia: 58 annunci di lavoro

e 355 figure ricercate sul portale regionale "LavoroXTe"

Conoscere, riflettere, confrontarsi, fare rete. Prende

ufficialmente il via oggi, 27 ottobre, il Festival del Lavoro del Salento,

manifestazione di grande rilevanza socio-culturale organizzata da Arpal Puglia, ente

strumentale della Regione Puglia che si concluderà il prossimo 7 novembre.

Questa seconda edizione rientra nel progetto "Il Camper del Lavoro", frutto della

co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore Consorzio Mestieri Puglia, Cefas e

Sale della Terra. Il ‘Festival’ che celebra il ‘lavoro’ nelle ridenti città del Salento non

rappresenta solo un semplice calendario di eventi, ma un vero trampolino di lancio

attraverso il quale i Centri per l’Impiego vogliono dialogare con il territorio. Al centro

del dibattito, in un contesto professionale in continua evoluzione, ci sono i temi caldi

del lavoro, che incrociano sfide sempre più importanti: la lotta al caporalato in

agricoltura e nelle professioni dedicate alla cura e all’assistenza degli anziani; il

contrasto allo spopolamento; l’inclusione lavorativa di persone con disabilità e dei

migranti; le dinamiche del mercato del lavoro locale; il reinserimento sociale delle

persone detenute; l’alta formazione e la valorizzazione dei talenti in coerenza con la

Strategia #mareAsinistra della Regione Puglia. Consulta il programma completo del

Festival del Lavoro: https://tinyurl.com/4pwsw22t

APERIJOB. I nuovi servizi per le imprese di ARPAL Puglia saranno i protagonisti di

una speciale rassegna di dieci incontri, gli "AperiJob", che si svolgeranno nei Centri

per l’Impiego con la partecipazione del mondo imprenditoriale, dei consulenti del

lavoro, dei commercialisti e delle associazioni datoriali.

I CONVEGNI. Nel corso del Festival si terranno sei momenti di approfondimento

delle tematiche cruciali riguardanti il lavoro ospitati nelle province di

Brindisi e Lecce.

Tra questi, in provincia di Brindisi, presso la sede della Regione in via Torpisana

114, il 5 novembre, alle ore 10 sarà presentato il primo rapporto Arpal su "Il

mercato del lavoro in Puglia: caratteristiche, dinamiche e fabbisogni

occupazionali 2025-2028". A presentare e moderare l’evento sarà la Dirigente

U.O. Coordinamento Servizi per l’impiego Brindisi/Taranto e Lecce ARPAL Puglia,

dott.ssa Marta Basile. Ad intervenire, il professore di economia applicata

dell’Università degli studi di Bari Gianfranco Viesti, il presidente della camera di

commercio BR/TA Vincenzo Cesareo, il segretario generale CGIL Brindisi Massimo

Di Cesare, il segretario generale UST CISL TA/BR Luigi Spinzi e il segretario

generale UIL FPL Gianluca Facecchia. Concluderà il convegno il Direttore ARPAL

Puglia, Gianluca Budano.

La partecipazione è libera e gratuita.

AMBITO TERRITORIALE DI BRINDISI

CENTRI IMPIEGO AMBITO DI BRINDISI

comunicazione.brindisi@arpal.regione.puglia.it

IL CAMPER DEL LAVORO, SPORTELLO MOBILE DEI CENTRI PER

L’IMPIEGO

Il Camper del Lavoro di ARPAL Puglia, prosegue il suo viaggio nei comuni del sud e

nord della provincia, facendo nuovamente tappa dal 27 al 31 ottobre a San Vito dei

Normanni, Mesagne, Latiano e Torre Santa Susanna.

L’obiettivo è portare i servizi dei Centri per l’Impiego direttamente nei territori,

avvicinando le politiche attive del lavoro anche alle comunità più periferiche.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Cefas, Consorzio Mestieri Puglia e

Sale della Terra, prevede un supporto concreto e personalizzato per cittadini e

imprese: orientamento professionale, aiuto nella stesura e aggiornamento del CV,

consulenza su offerte di lavoro e percorsi formativi, accesso ai servizi digitali e

informazioni utili anche per chi assume. Il progetto si inserisce anche nel quadro

delle azioni contro il caporalato, promuovendo legalità e inclusione.

I DATI DEL 42^ REPORT. Il 42^ report settimanale, elaborato dall’Ambito di

Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link https://rb.gy/n66xpv, attesta

anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di

occupazione: 58 annunci attivi, per un totale di 355 posti di lavoro nei diversi

settori produttivi del territorio.

A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto turismo e

ristorazione con 277 figure ricercate. Al secondo posto si posiziona il settore

commercio con 34 risorse richieste, mentre al terzo troviamo il comparto servizi

alla persona con otto posizioni aperte e l’ambito edilizia con otto figure ricercate.

Si colloca al quarto posto il settore assicurativo con cinque posizioni aperte. Segue

il settore metalmeccanico con quattro figure richieste e il comparto logistica con

quattro posizioni aperte. Tre risorse richieste per il settore trasporti e tre figure

ricercate per elettromeccanico. Sono richieste due risorse per l’ambito contabile,

due per artigianato, due per tessile. Si registra una posizione aperta per il

comparto grafica e comunicazione, una per alimentari e una per agricoltura e

zootecnia.

Il report segnala inoltre una serie di proposte di lavoro e formazione all’estero,

promosse attraverso la rete EURES che sostiene la mobilità professionale a livello

europeo.

Sempre aggiornata, inoltre, la sezione dedicata ai corsi di formazione per

diplomati e disoccupati, cui si uniscono le opportunità offerte con i programmi

Garanzia Giovani e NEET.

Si ricorda che le offerte, parimenti rivolte a entrambi i sessi, sono pubblicate

quotidianamente sul portale "LavoroxTe Puglia", dal quale ci si può candidare

direttamente tramite SPID.

Si consiglia di consultare costantemente la pagina Facebook "Centri impiego Brindisi

e provincia", attraverso la quale è possibile restare sempre aggiornati sugli annunci

di lavoro attivi e sugli eventi dedicati alla ricerca attiva del lavoro e di orientamento

organizzati su tutto il territorio.

Si consiglia inoltre di consultare il portale SINTESI Brindisi e i profili Google di

ogni Centro per l’Impiego.

AMBITO TERRITORIALE DI BRINDISI

CENTRI IMPIEGO AMBITO DI BRINDISI

comunicazione.brindisi@arpal.regione.puglia.it

Per qualunque supporto, richiesta o informazione, i cittadini e le imprese possono

rivolgersi agli operatori di ARPAL Puglia dei tre Centri per l’impiego dell’Ambito

territoriale di Brindisi (Brindisi, Francavilla Fontana, Ostuni), i cui contatti si

trovano in coda al comunicato.

Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, il martedì

anche nel pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30 e il giovedì pomeriggio su

appuntamento.