Bari è la provincia pugliese dove è stato rilevato l’importo medio più alto (136.673 euro)
La corsa ai mutui è sempre in crescita, in Puglia aumenta l’importo medio richiesto per; secondo l’analisi congiunta diMutui.it, nel corso dei primi sei mesi dell’anno chi ha presentato domanda di finanziamento nella regione ha puntato ad ottenere, in media, 121.279 euro, valore in aumento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2024.
Bari è la provincia pugliese dove è stato rilevato l’importo medio più alto (136.673 euro), seguita da Barletta-Andria-Trani (124.021 euro). Continuando a scorrere la graduatoria regionale si posizionano, a brevissima distanza tra di loro, Brindisi, con 111.252 euro, Lecce (110.840 euro) e Foggia (110.710 euro). Chiude la classifica la provincia di Taranto, dove la cifra media richiesta nel primo semestre dell’anno è stata pari a 103.100 euro.
di Maria Nocera
