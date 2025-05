Torna MECSPE Bari 2025, ponte tra scuole e imprese per valorizzare il ruolo degli ITS nella formazione

La manifattura continua a rappresentare uno dei pilastri fondamentali del tessuto industriale del Sud Italia, un comparto dinamico sostenuto da oltre 150.000 imprese[1] attive nel Mezzogiorno. Dal 27 al 29 novembre 2025, questo ecosistema produttivo si ritroverà alla Fiera del Levante in occasione della terza edizione di MECSPE Bari, la manifestazione di riferimento per l’industria manifatturiera organizzata da Senaf.

In un mercato del lavoro sempre più dinamico ma anche complesso, il disallineamento tra le competenze richieste dalle aziende e quelle disponibili sul mercato resta una delle principali criticità per il sistema produttivo italiano. Una difficoltà che si acuisce in settori strategici come quello meccanico, dove le imprese faticano a trovare figure professionali tecniche adeguatamente formate, compromettendo così la propria capacità di innovazione e crescita.

Secondo i dati Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro, nel comparto delle industrie meccaniche ed elettroniche oltre il 68% dei profili professionali tecnici – come meccanici, manutentori, montatori – è classificato come "difficile da reperire", con percentuali che salgono al 73% tra i giovani sotto i 30 anni[2]. Una carenza dovuta principalmente alla mancanza di candidati (78%) e a una preparazione non in linea con le esigenze delle imprese (16%).

Eppure, il sistema ITS (Istituti Tecnologici Superiori) Academy ha mostrato risultati incoraggianti: l’84% dei diplomati ITS trova lavoro entro 12 mesi dal conseguimento del titolo, e per il 93% dei casi si tratta di un impiego coerente con il percorso formativo svolto[3]. Un’evidenza che conferma quanto l’istruzione tecnica post-diploma rappresenti uno degli strumenti più efficaci per colmare il gap di competenze oggi richieste dall’industria. A dimostrazione di questo basti vedere anche l’aumento dell’offerta formativa degli ITS, che è aumentata del 28,9% rispetto all’anno precedente, e rispetto al 2013 i percorsi si sono moltiplicati per cinque.

In questo scenario, la terza edizione di MECSPE Bari si propone come piattaforma attiva di connessione tra scuola, formazione e impresa, con un programma ampio e articolato dedicato allo sviluppo del capitale umano. Cuore pulsante dell’impegno verso i giovani sarà la Piazza della Formazione 5.0, realizzata in collaborazione con la Fondazione ITS Academy A. Cuccovillo, punto di riferimento nel panorama dell’istruzione tecnica in ambito meccanico-meccatronico.

"Oggi le risorse umane rappresentano il vero valore aggiunto per la crescita delle Aziende e, pertanto, risulta sempre più necessario provvedere, con cura e attenzione ai bisogni reali, all’acquisizione di competenze innovative e sempre aggiornate rispetto alle tecnologie esistenti" – afferma Roberto Vingiani, direttore dell’ITIS Academy "A. Cuccovillo" di Bari. "In questa logica, si rinnova l’appuntamento della Piazza della Formazione 5.0, all’interno di MECSPE Bari, per far comprendere l’importanza del coinvolgimento diretto delle aziende nella formazione pratica attraverso l’esperienza degli studenti ITS, al fine di far scoprire sempre più, alle ragazze ed ai ragazzi, il fantastico mondo della Manifattura Digitale e, allo stesso tempo, invitare sempre più aziende a investire nella formazione delle risorse attraverso l’ITS. Motivare oggi, con successo, i giovani per coinvolgerli in un processo di crescita personale che si concretizzi con soddisfazione nelle aziende e nella difesa del Made in Italy."

Proprio la Regione Puglia, che ospita l’evento, si conferma un terreno fertile ma sfidante: nel primo trimestre 2025, i dati Movimprese evidenziano un saldo negativo di -371 imprese, frutto di 6.393 nuove iscrizioni a fronte di 6.764 cessazioni[4]. Un dato che racconta una grande mobilità imprenditoriale, ma anche la necessità di consolidare le attività economiche esistenti attraverso l’inserimento di competenze qualificate e stabili.

"Con MECSPE Bari vogliamo offrire alle imprese del Centro-Sud un’occasione concreta di crescita, ispirazione e scambio – commenta Maruska Sabato, Project Manager di MECSPE – Il successo delle edizioni precedenti dimostra quanto ci sia bisogno di un luogo d’incontro qualificato per l’industria del Centro-Sud, in grado di valorizzare le eccellenze locali e supportare la transizione verso un modello produttivo più competitivo e più efficiente."

Dopo il successo dell’edizione 2023, che ha accolto 15.000 visitatori professionali, 511 aziende espositrici e oltre 150 eventi tra convegni e workshop l’edizione 2025 punta a rafforzare il proprio impatto sul territorio con un’offerta che include 20.000 mq di superficie espositiva, numerosi saloni tematici, una zona dedicata alle startup, e spazi pensati per favorire il dialogo tra giovani innovatori e imprese. Durante l’evento inaugurale del 27 novembre, verranno presentati i nuovi dati dell’Osservatorio MECSPE, per fornire una fotografia aggiornata dello stato dell’industria manifatturiera italiana, con focus particolare sulle esigenze delle imprese del Mezzogiorno.

Un appuntamento strategico che segue il successo della 23ª edizione di MECSPE Bologna, conclusasi lo scorso marzo con numeri da record: 66.573 visitatori professionali, oltre 2.100 aziende presenti, oltre 120 convegni, 13 saloni, 17 iniziative speciali, e che tornerà dal 4 al 6 marzo 2026 con la 24ª edizione a BolognaFiere.