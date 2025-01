L'Ordine: "Il disagio giovanile aumenta, necessario fare squadra"

"É un passo concreto per supportare l'integrazione della figura dello psicologo nelle scuole pugliesi". Il commissario straordinario dell'Ordine degli psicologi della Regione Puglia, Giuseppe Luigi Palma, accoglie con favore lo stanziamento da parte del ministero dell'Università e della Ricerca di 550mila euro all’Ateneo di Bari, 270mila euro all'Università del Salento e 40mila euro per l'Accademia delle Belle Arti di Lecce, per promuovere progetti relativi al benessere psicologico degli studenti. "La promozione di progetti che rispondano alle fragilità emotive e psicologiche è un passo fondamentale, soprattutto considerando l'aumento dei disagi tra i giovani. É essenziale che gli interventi non solo siano diffusi, ma anche mirati, sostenuti da un approccio scientifico e professionale. Le università, insieme agli altri enti coinvolti, hanno un ruolo cruciale nella creazione di ambienti protetti, in cui gli studenti possano sentirsi accolti e supportati".Le risorse sono destinate ad un partenariato di Atenei il cui capofila è l'Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro’. I finanziamenti hanno come obiettivo quello di consolidare la promozione di pratiche, modelli, servizi e strumenti per un'adeguata risposta a condizioni di fragilità emotiva, disagio psicologico e a favorire il contrasto alle dipendenze. "Il coinvolgimento degli psicologi nelle università, come supporto attivo nelle iniziative finanziate, è imprescindibile per garantire che gli interventi non si limitino a iniziative simboliche, ma siano realmente efficaci e orientati al miglioramento del benessere psicologico degli studenti" ha continuato Palma, condividendo le parole del ministro dell'Università e della Ricerca, Maria Bernini, secondo la quale è necessario agire di fronte a un disagio diffuso tra gli studenti, un fenomeno che non può e non deve essere ignorato. "La figura dello psicologo scolastico - ha concluso Palma - non solo può favorire il benessere psicologico degli studenti, ma può anche contribuire al miglioramento delle dinamiche relazionali e al rafforzamento della capacità di gestione delle emozioni, competenze fondamentali per il benessere individuale e collettivo".