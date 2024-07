Arpal veicola, inoltre, diverse opportunità gratuite di formazione e

Si cercano cento addetti call center inbound per "Synergie Italia

S.p.A.": la maxi selezione avverrà durante un Recruiting day in programma

presso il Cpi di Lecce, in viale Giovanni Paolo II, dalle 14:30 alle 16:30,

giovedì 11 luglio 2024. I candidati interessati dovranno essere in possesso

del diploma di istruzione secondaria e della patente di guida B.

Si richiedono, inoltre, una buona conoscenza del pacchetto Office ed

età anagrafica compresa tra 19 e 65 anni. Le risorse verranno inquadrate con

contratto di somministrazione part time di un mese con possibilità di proroga.

Retribuzione come da CCNL di riferimento.

Ai sensi dell'art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Per candidarsi, è possibile rispondere all’offerta 9302/2024 pubblicata su

Lavoro Per Te. In alternativa, compilare il modulo scaricabile dal link

http://tinyurl.com/candidatilecce – indicando obbligatoriamente il Codice

offerta 9302/2024 – e inviarlo all'indirizzo di posta elettronica

ido.lecce@regione.puglia.it entro e non oltre la data di scadenza

dell’annuncio: 9 luglio 2024. Info, CPI Lecce: tel. 0832/1566023, mail

ido.lecce@regione.puglia.it.

Arpal veicola, inoltre, diverse opportunità gratuite di formazione e

riqualificazione rivolte a disoccupati di età compresa tra 34 e 50 anni residenti

in Puglia. Obiettivo è favorire l'inclusione lavorativa nel contesto digitale: i

corsi, infatti, coprono vari ambiti come tecnologie innovative, social media

marketing, sicurezza informatica, logistica informatizzata e soft skills

digitali. Tutti i percorsi prevedono la certificazione delle competenze acquisite

e includono opportunità di colloqui con aziende.

La selezione avverrà tramite colloqui motivazionali, con priorità all'ordine di

ricezione delle candidature. È richiesto il possesso di un diploma di scuola

secondaria superiore. E’ possibile inoltrare la candidatura tramite LavoroPerTe

entro il 18 luglio 2024.

Intanto, nel 23^ Report settimanale dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia,

sono disponibili in totale 836 posizioni lavorative per 266 annunci di

lavoro. Il comparto del turismo e della ristorazione offre 103 annunci per

un totale di 304 posizioni aperte. Segue il settore edile con 121, mentre

nel settore delle telecomunicazioni ve ne sono 130, tra cui, come visto,

quella da cento posti a Lecce targata Synergie Italia.

Il settore del commercio offre 42 posizioni, quello amministrativo e

informatico ne registra 21. Nel settore della sanità e dei servizi alla

persona si contano 23 posizioni aperte, inclusa la ricerca di un operatore

funebre da parte di un'agenzia a Martano.

Nel settore trasporti e riparazione dei veicoli ci sono 29 opportunità,

mentre il comparto dello spettacolo e organizzazione eventi ha una

posizione disponibile.

Nel settore dell’agricoltura, agroalimentare e ambientale sono ricercati

35 lavoratori e spicca l’offerta di un’azienda vitivinicola di Galatina che cerca

un tecnico di cantina e un aiuto enologo.

Il comparto Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero (Tac) conta 52 posti

vacanti. L’industria del legno ha 17 posizioni aperte per falegnami e

mobilieri, in aziende di arredamento del territorio e per allestimenti di cantieri

civili e navali.

Il settore metalmeccanico offre 40 posizioni, mentre il settore bellezza e

benessere ne ha 4.

Si contano sette annunci per dieci posizioni aperte destinate a persone

con disabilità e sei posizioni di disponibili per le categorie protette.

Infine, la sezione dei tirocini presenta 12 opportunità, tra cui quella

proposta da "Mabasta" di Lecce - attività di ideazione, realizzazione e gestione

di servizi nel settore dell'informatica del turismo e del welfare sociale - che

intende formare un addetto alla segreteria con età compresa tra i 18 e i 29

anni.

Numerose le occasioni di lavoro e formazione, oltre i confini nazionali,

provenienti dalla rete europea dei servizi per l'impiego Eures.

Si ricorda che le offerte, parimenti rivolte ad entrambi i sessi,

sono pubblicate quotidianamente sul portale lavoroperte.regione.puglia.it

e sono diffuse anche sulla pagina Facebook "Centri Impiego Lecce e

Provincia", sul portale Sintesi Lecce e sui profili Google di ogni centro

per l'impiego. Le candidature possono essere trasmesse tramite Spid, via

mail o direttamente allo sportello presso gli uffici, aperti dal lunedì al venerdì

dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche nel pomeriggio dalle 15 alle 16.30 e il

giovedì pomeriggio su appuntamento.