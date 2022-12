Lecce, sala conferenze Regione Puglia, viale Aldo Moro- 21 dicembre 2022 h 10.30

Arpal Puglia persegue la parità di genere anche attraverso la promozione della culturadell’imprenditoria femminile. È per questo che è stato elaborato il progetto "Capitane d’impresa:i Centri per l’impiego a sostegno dell’imprenditoria femminile", che sarà presentatopubblicamente mercoledì 21 dicembre, alle ore 10.30, presso la sala conferenze della RegionePuglia a Lecce (viale Aldo Moro), alla presenza dei dirigenti di tutti gli ambiti territoriali di ArpalPuglia e dei partner Ente Nazionale Microcredito e Associazione giuslavoristi italiani Puglia eBasilicata.

Il progetto prevede l’attivazione, presso tutti i 44 Cpi pugliesi, del servizio gratuito di

orientamento e consulenza specializzata per le donne che vogliono avviare una propria realtà

imprenditoriale.

Durante la conferenza, saranno diffusi dati inediti sulle imprese rosa nelle sei province pugliesi e si

terrà un talk d’ispirazione con quattro imprenditrici che operano su settori diversi e con percorsi

lavorativi molto differenziati.

Programma

h 10.30

"Capitane d’impresa: i centri per l’impiego a sostegno dell’imprenditoria femminile"

presentazione del progetto con i dirigenti delle U.O. Coordinamento Servizi per l’impiego di Arpal

Puglia:

Luigi Mazzei (A.T. Lecce)

Claudia Claudi (A.T. Taranto-Brindisi)

Valentina Elia (A.T. di Bari)

Eleonora De Giorgi (A.T. Foggia-Bat)

e con i partner del progetto:

Mario Baccini, presidente Ente nazionale microcredito (in collegamento da Roma);

Giuseppe Russo, Associazione giuslavoristi italiani Puglia e Basilicata

- h 11.20

Il gender gap in Puglia

focus sull’imprenditoria femminile nelle sei province pugliesi

con Davide Stasi, data analyst

- h 11.40-12.30

Impresa, roba da donne

talk d’ispirazione con le imprenditrici

Giorgia Marrocco, amministratrice delegata Pimar srl

Patrizia Spedicato, fondatrice di Amaté Suite

Alessandra Ferramosca, cuoca itinerante salentina

Iliana Morelli, co-founder e CEO Boboto srl Società Benefit