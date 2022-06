Master Primo Livello in Scienza della Alimentazione e dietetica applicata di Unitelma Sapienza di Roma

Ci sono molti problemi legati alle persone anziane e il problema della nutrizione è tra quelli principali. Per esempio, le persone con demenza sono esposte ad un rischio elevato di malnutrizione, poiché oltre ai problemi nutrizionali che interessano le persone anziane e la presenza di comorbilità, sono presenti cambiamenti fisiopatologici specifici che portano alla riduzione dell'apporto orale e al calo di peso. Inoltre, le evidenze confermano un'associazione tra demenza e perdita di peso che aumenta con la progressione degli stadi di malattia.

Da tali motivazioni nasce la collaborazione tra il Servizio di Nutrizione e Dietologia e l’UOC Disturbi Cognitivi e Demenze dell’AUSL di Modena, collaborazione che si esplica all’interno di due progetti: - "In Forma Mentis", progetto di prevenzione dei disturbi cognitivi e delle demenze nella popolazione anziana - "Progetto per l'assistenza Nutrizionale alle Persone con Demenza", progetto sperimentale volto alla prevenzione e cura della malnutrizione nei soggetti negli stadi iniziali con demenza

Da queste premesse nasce il webinar di estremo interesse a cura della Dott.ssa Paola Morana coadiuvata dal prof. Carlo Spigone a conclusione del percorso formativo del Master di Alimentazione dell'Unitelma Sapienza di Roma.

Dott.ssa Paola Morana

Dopo il DU in Dietista, consegue la Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche della Personalità e delle Relazioni d’Aiuto, la Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali, ed infine Laurea Magistrale in Antropologia e Storia del Mondo Contemporaneo, concentrando la propria attenzione sugli aspetti psicologici ed antropologici dell'alimentazione.

Dal 2006, lavora presso l'AUSL di Modena, dedicando la sua attività in ambito diabetologico. Nel 2021 ottiene il Coordinamento Nutrizione - Dietologia e Benessere presso l'AUSL di Modena, collaborando a vari progetti riguardanti la nutrizione.

Prof. Carlo Spigone

Medico (laureato con lode 1978), specializzazione in Igiene e Medicina preventiva (1983) e Angiologia Medica (1989). Dirigente medico del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) ASL ROMA 1 (ex ASL RM E) ha assunto per alcuni anni la direzione della UOC SIAN con attività di Coordinamento Aziendale per i programmi di prevenzione Igiene Alimenti e Nutrizione.

Referente Aziendale/Regionale per numerose linee di attività del Piano Regionale della Prevenzione (Okkio alla Salute, HBSC e GYTS, allattamento materno, prevenzione in gravidanza e promozione salute verso i neogenitori; "Più frutta, verdura e meno sale ma iodato nelle comunità"; "In salute in azienda": stili di vita salutari nei luoghi di lavoro; gruppo Regionale WHP Regione Lazio per la redazione del Manuale WHP Regione Lazio; corretta alimentazione nelle scuole-Progetto Sano chi Sa; sicurezza alimentare e igiene nutrizionale presso la ristorazione collettiva e i punti vendita; campagna di riduzione del consumo di sale; Report Celiachia; Studio Nazionale Fertilità; progetto ISS Maestra Natura).

Nell’ambito del piano per la prevenzione del sovrappeso e dell’obesità nell’età evolutiva ed adulta è individuato quale referente capofila SIAN nella ASL RM/E.

Promotore e Responsabile scientifico del progetto "Promozione della salute e contrasto alla fragilità nella persona anziana, attraverso una sana alimentazione, stile di vita attivo e consapevolezza del proprio stato nutrizionale" realizzato presso i centri sociali per anziani.

Nel 2010 riceve in occasione del Congresso Nazionale ADI, il premio "Oliviero Sculati" per le attività svolte nel corso delle edizioni dell’Obesity Day.

Componente del Master Plan Aziendale, nel 2019 attiva e dirige l’ambulatorio di Dietetica Preventiva nell’ambito del progetto Dipartimentale rivolto alla promozione della salute dei lavoratori. Auditor regionale/aziendale, è responsabile SIAN per le verifiche di efficacia sui controlli ufficiali. Formatore aziendale per la UOC SIAN è autore di numerose pubblicazioni scientifiche, workshop e corsi di formazione ECM intra ed extra aziendali.

Autore di testi teatrali utilizzati nell’attività formativa e in occasione di eventi culturali per la divulgazione dei principi per una sana alimentazione.

Nel 2004 Promuove ed organizza il Convegno Nazionale "IL SIAN nell’Europa del 2004" Nel 2010 Pubblica il Libro "A tavola nella terza età" Guida alla formazione della persona anziana in tema di sana alimentazione. Edizioni Nuova Cultura.

Nel 2020 pubblica "La dietetica preventiva nel SIAN"- seconda edizione del libro "Prevenzione e Terapia Dietetica" autore Prof. E. Del Toma, Ed. Il Pensiero Scientifico.

Professore a contratto per il Master Universitario di primo livello in Scienze della Alimentazione e Dietetica applicata presso l'Università degli Studi di Roma "UnitelmaSapienza".

Qui le informazioni necessarie per l'iscrizionehttps://www.clioedu.it/marketplace/elenco-completo/item/l-assistenza-nutrizionale-nelle-demenze-prevenzione-e-percorsi-di-cura