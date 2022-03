Un brindisi, ovviamente con un vino made in Puglia.



Forbes Italia ha riconosciuto 3 cantine pugliesi fra le eccellenze enologiche italiane, nella consueta rassegna annuale sulle migliori produzioni made in Italy: Cantele, Casa Vinicola Coppi e Tenute Chiaromonte.

Un nuovo, importante attestato per vini e produttori pugliesi, dopo le affermazioni nei più prestigiosi concorsi enologici internazionali, dal Gambero Rosso, a Wine Spectator, passando per Decanter, Wineenthusiast e James Suckling.