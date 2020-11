Mensa scolastica: quasi una famiglia su due non ne usufruisce

In occasione della Giornata Mondiale dell'Infanzia, 20 novembre, SOS Villaggi dei Bambini diffonde l'indagine Ipsos sulle nuove consapevolezze degli italiani in materia di povertà educativa In Puglia, a ottobre il 93% di bambini e ragazzi era contento di ripartire e il 51% ha affrontato con "entusiasmo" il ritorno tra i banchi. 7 ragazzi su 10 in Puglia si sentono "molto" o "abbastanza" al sicuro in classe, e il 66% dimostra piena comprensione e adesione verso i protocolli di sicurezza e l'uso dei DPI a scuola.

Alla ripresa dell'anno scolastico, in Puglia usufruivano del servizio mensa solo 2 studenti su 10 di elementari e medie, dato al di sotto della media nazionale (43%). Un servizio essenziale per molti: in più di 1 caso su 10 in Italia la disattivazione della refezione scolastica comportala mancanza di un pasto giornaliero ben bilanciato, che la famiglia fa fatica a garantire a causa delle difficoltà economiche.

Cresce rapidamente l'attenzione degli italiani per quelle che saranno le scelte del Governo sulla Scuola, con conseguenze che vanno oltre la funzione educativa. Guardando al dato nazionale, in Italia i ragazzi sono stati contenti di tornare a scuola (90%), un rientro affrontato con entusiasmo (50%), nonostante le stringenti misure di sicurezza, verso le quali c'è stata una sostanziale adesione e comprensione (70%).

Più preoccupati i genitori, i cui timori per il rischio di contagi (25%) supera quello per i possibili problemi di apprendimento legati alla didattica a distanza (14%). Mentre il pasto consumato a scuola si conferma un elemento fondamentale nella vita familiare, sotto l'aspetto organizzativo ma soprattutto nutrizionale, laddove per molti ragazzi esso rappresenta l'unico pasto veramente completo della giornata (11%).

Sono alcuni dei dati emersi dal sondaggio "Nutrire l'Infanzia. Povertà educativa, divario digitale"[1], realizzato da Ipsos per conto di SOS Villaggi dei Bambini per indagare, alla vigilia della Giornata Mondiale dell'Infanzia, le dinamiche all'interno delle famiglie italiane dopo la ripresa dell'anno scolastico in questa nuova fase pandemica. Attraverso questa indagine, l'Organizzazione intende intervenire e sensibilizzare il grande pubblico sul fondamentale ruolo della Scuola nel garantire ai bambini e ai ragazzi la possibilità di costruirsi un solido bagaglio di competenze e di conoscenze, con un'attenzione specifica a quanti vivono in condizioni di fragilità e di marginalità.

"È stato un ritorno tra i banchi molto breve, sicuramente in questo momento prevale l'amarezza perché a due mesi dall'inizio delle scuole stiamo tornando alla DAD nonostante i ragazzi fossero entusiasti di poter tornare a frequentare in presenza - spiega Sergio Montanaro, Presidente del Villaggio SOS di Ostuni - Abbiamo scelto di divulgare questi dati in occasione del 20 novembre, anniversario dell'adozione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'Infanzia, per celebrare il protagonismo dei bambini e invitare i Governi a rinnovare i loro impegni per i diritti dei più piccoli, primo fra tutti quello allo studio, riconosciuto anche dal quarto Obiettivo di Sviluppo delle Nazioni Unite ("Fornire un'educazione di qualità, equa e inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento eque per tutti", ndr). La profonda crisi globale che stiamo vivendo rischia di sospingere i temi dell'Infanzia ai margini dell'agenda. Per questo - conclude Montanaro - oggi è più importante che mai, per SOS Villaggi dei Bambini, rivendicare il diritto dei più giovani a partecipare ai processi che incidono, o incideranno, sulla loro vita".