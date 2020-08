"Il depuratore di Gallipoli funziona regolarmente e rilascia acque chiare e inodore"

In riferimento alle recenti notizie relative alla presenza di macchie scure nel mare di Gallipoli, Acquedotto Pugliese precisa che il depuratore funziona correttamente e rilascia acque chiare e inodore, nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente. A confermarlo sono altresì i recenti prelievi sulle acque di mare, in prossimità dell’uscita dell’impianto.

Per quanto concerne la realizzazione della condotta sottomarina, dopo la chiusura dell’iter autorizzativo, si è conclusa la gara per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva e la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Al contempo è stata avviata la gara dei servizi di prospezioni e indagini geotecniche e geognostiche.

Nel mese di settembre inizieranno le attività di ispezione preventiva dei fondali marini con sistemi magnetotermici allo scopo di scongiurare l’eventuale presenza di ordigni bellici. I lavori, per un importo complessivo di 16 milioni di euro, sono pianificati dalla Regione Puglia e finanziati con fondi POR Puglia 2014-2020.

Giova ricordare che il depuratore di Gallipoli rappresenta una eccellenza nel panorama del comparto depurativo. L’intera portata delle acque è sottoposta a trattamenti di affinamento per il riutilizzo in agricoltura.

Nell’impianto è stato, inoltre, installato un sistema di videosorveglianza che registra costantemente le acque in uscita. Uno strumento che garantisce il monitoraggio in tempo reale delle acque. Un ulteriore controllo della qualità delle acque è garantito da un sistema informatico dedicato.

Nell’ottica di una gestione trasparente e al servizio del territorio AQP apre le porte dell’impianto ed è disponibile a ogni forma di collaborazione con le istituzioni locali.