la misura riguarda coloro che arrivano da zone a rischio

Tampone faringeo su base volontaria per chi arriva in Puglia dalle aree più a rischio, come Lombardia, Liguria, Piemonte ed Emilia Romagna o dall'estero. È la nuova strategia della Regione Puglia per evitare che, come in altre zone del Paese, possano riaccendersi focolai di Coronavirus: la situazione, soprattutto all'estero ma anche al Nord, non è sotto controllo e l'arrivo di turisti, pur essendo una buona notizia, crea qualche preoccupazione. Per questo motivo, il coordinatore della task force pugliese per l'emergenza Covid-19, Pierluigi Lopalco, ha inviato una nota ai dirigenti dei dipartimenti di Prevenzione delle sei Asl per un raccomandazione: «Invitate i soggetti che rientrano dalle regioni a più alto rischio epidemiologico di infezione da Covid-19 - alla data odierna le regioni Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Liguria - nonché dai Paesi esteri, ad eseguire su base volontaria il test molecolare per la ricerca di SARS-CoV-2».

Quindi, tutti coloro che si auto-segnaleranno al momento del loro arrivo in Puglia riceveranno in risposta una mail che li inviterà a fornire i propri dati per procedere con la prenotazione del tampone faringeo. Tutto, però, si svolgerà solo su base volontaria, il test non è obbligatorio. Dal 3 giugno, giorno della riapertura dei confini regionali, ad oggi sono 214.943 le persone che si sono auto-segnalate. Resta un punto interrogativo: quanti aderiranno all'invito delle Asl? L'ultimo bollettino del ministero della Salute non è stato incoraggiante: le stime dell'indice di contagiosità Rt «tendono a fluttuare in alcune regioni in relazione alla comparsa di focolai di trasmissione che vengono successivamente contenuti. Si osservano pertanto negli ultimi 14 giorni stime superiori a 1 in cinque regioni dove si sono verificati recenti focolai», è il quadro tracciato nel report dell'Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute.

Le cinque regioni italiane con indice di contagiosità Rt superiore a 1 sono l'Emilia Romagna, il Veneto entrambe a quota 1,2; la Toscana (1,12); il Lazio (1,07); il Piemonte (1,06). La Lombardia, regione che essendo stata estremamente colpita da Covid-19 mantiene la fetta più grande di nuovi casi, ha un Rt pari a 0,92.