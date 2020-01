Le associazioni civiche di Lecce: Civica, Lecce Citta? Pubblica, Coscienza Civica - ideAzione, Sveglia e Noi Per Lecce, si mobilitano per l'imminente appuntamento con le primarie di coalizione

Prendono corpo le primarie per la scelta del candidato del centrosinistra in Puglia che si svolgeranno in tutta la regione, domenica 12 gennaio.

Il 2020 sara? l’anno delle elezioni regionali in Puglia. Le primarie vedranno candidati: il Presidente uscente Michele Emiliano, Elena Gentile, Fabiano Amati e Leonardo Palmisano.

Lo scenario politico della nostra Regione, negli ultimi anni, ha subito profondi cambiamenti. Attualmente tutte le citta? pugliesi capoluogo sono amministrate da governi di centro-sinistra, che vedono protagoniste, nelle rispettive coalizioni, liste civiche radicate e riconosciute.

Se in passato, infatti, nascevano spesso per sostenere singoli candidati, oggi sono diventate veri e propri centri catalizzatori di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.

Oggi si sono incontrate, in una conferenza stampa, le civiche di Lecce certe che "il fronte civico-progressista pugliese non scompaiono il giorno dopo le elezioni, ma diventano quel corpo intermedio necessario agli organi di Governo per un continuo e reciproco rapporto con i cittadini, linfa vitale per le amministrazioni. Un ruolo che i partiti tradizionali, sempre piu? in crisi ed appiattiti su personalismi e privi di reale partecipazione, fanno fatica a rappresentare, non intercettando piu? le istanze dei cittadini".

Le civiche sono ormai un punto di riferimento per i Cittadini e le associazioni territoriali e stanno ampliando le occasioni e gli ambiti di partecipazione.

Per questo le associazioni ed i movimenti civici che sostengono l’amministrazione di Lecce non possono fare da spettatori a questo importante confronto elettorale, ma hanno il dovere di assumere un ruolo da protagonista, partecipando attivamente alla definizione dei programmi del governo regionale, in particolare rispetto ai temi della partecipazione, della legalita? e trasparenza, della salute e dell’ambiente, del lavoro, dell'innovazione, esprimendosi in merito alla scelta dei candidati che avranno il compito di realizzarli.

I movimenti civici che sostengono la Giunta leccese ritengono che lo schieramento che meglio rappresenta le loro (caratteristiche) aspettative sia, nella nostra Regione, quello civico- moderato-progressista e si impegneranno attivamente per favorire la massima partecipazione alla scelta del candidato alla Presidenza regionale, rivendicando con forza il ruolo politico che le "civiche" dovranno avere nel prossimo Governo Regionale. Lecce Citta? Pubblica assicurera? la massima partecipazione al voto dei propri attivisti e simpatizzanti, che sosterranno liberamente i candidati; Civica, Coscienza Civica - ideAzione, Sveglia e Noi Per Lecce sosterranno gia? in occasione delle primarie la candidatura di Michele Emiliano.