Una giornata da allerta arancione ieri

Danni ingenti per il maltempo di ieri sul Salento e in Puglia. Acqua forte che è arrivata alle abitazioni, ha invaso strade, campagne, case. Il vento ha soffiato a oltre 100 km orari danneggiando barche e ormaggi nei porti, oltre ad aver divelto capannoni, buttati nuri, abbattuto alberi. Per la giornata di oggi, la situazione è migliorata ma i danni provocati dal maltempo di ieri sono sono gli occhi di tutti. Molte scuole ma non tutte sono restate chiuse a seconda dalle ordinanze dei sindaci.