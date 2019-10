Idea condivisa con l'assessorato dell'ambiente

L'on. Adriana Poli Bortone propone di controllare gli edifici in città sulla presenza di radoa. "Partendo da una emergenza evidenziata da una scuola comunale di Lecce in merito alla presenza nociva di radon ho chiesto insieme al consigliere Giampaolo Scorrano che a seguito di un monitoraggio preciso della situazione su tutto il territorio comunale, si proponga alla regione Puglia di finanziare un progetto pilota della città di Lecce al fine di dotare tutti gli edifici pubblici e privati della città di dosimetri, coinvolgendo anche Arpa in una collaborazione fattiva. Si tratta di affrontare complessivamente un problema che riguarda la sicurezza e la salute della collettività a fronte di una diffusione sempre maggiore di malattie oncologiche che probabilmente possono essere riconducibili anche alla presenza invasiva di questo gas. Abbiamo registrato da parte dell’assessorato un interesse notevole per la proposta e ci auguriamo che l’amministrazione comunale che comunque da noi sarà sempre sollecitata su un tema di così grande rilevanza sociale, voglia attivarsi con una interlocuzione fattiva con la regione Puglia."